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Nekoliko albanskih policajaca ušlo je u dvorište pravoslavne crkve "Vaskrsenje Hristovo" u Tiranidok su jurili demonstrante koji su učestvovali u protestu. Tokom incidenta povređeno je i nekoliko demonstranata, a oglasila se i Albanska pravoslavna crkva.

U svom saopštenju, Crkva je istakla da je hram sveto mesto molitve, u kojem se održavaju bogosluženja i propoveda kultura mira, a ne prostor za sukobe i obračune. Saopštenje Autokefalne pravoslavne crkve Albanije, albanski mediji su preneli u celosti:

- Autokefalna pravoslavna crkva Albanije, nakon što je videla snimke događaja u dvorištu hrama "Vaskrsenja Hristovog" u Tirani, izražava zabrinutost i poziva na poštovanje svojih svetih mesta. Ona nikada nisu prostori za sukobe i obračune i ne prihvatamo ih. Hram "Vaskrsenja Hristovog" je sveto mesto molitve, mesto na kojem se obavljaju sveta bogosluženja i propoveda kultura mira. Autokefalna pravoslavna crkva Albanije još jednom poziva na uzdržavanje od nasilja i pronalaženje prostora za dijalog - navodi se u saopštenju.

Učesnici protesta u Tirani upali su danas u Apelacioni sud i oštetili infrastrukturu, nakon čega ih je intervenisala policija koja je upotrebila suzavac i iz zgrade izbacila i uhapsila pojedince.

Na video snimcima vidi se da je oglasna tabla u dvorištu suda razbijena, a u samom sudu vide se razbijeni prozori i razbacani predmeti, piše albanski Juronjuz i dodaje da su se u zgradi suda u trenutku upada demonstranata, odvijala ročišta.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Demonstranti su od suda otišli ka Ministarstvu spoljnih poslova, gde je došlo do novog sukoba sa policijom.

Prethodno, učesnici su se skupili ispred Ministartva obrazovanja gde su postavili kante za smeće kao barikade, a zatim otišli do sedišta Socijalističke partije.

1/13 Vidi galeriju Protest studenata u Albaniji Foto: Hameraldi Agolli/AP