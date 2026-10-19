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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da učestvuje na trilateralnom sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom i istakao da misli da je vreme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine.

Glavna tema razgovora koji bi mogao da bude održan narednog meseca u Kini, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), bila bi nuklearno naoružanje i nuklearno razoružanje, prenosi Rojters.

"Razgovarali bismo o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju. Ako predsednik Si želi da se sastanak održi, učestvovao bih", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Kremlj je ranije danas saopštio da je mogućnost susreta trojice lidera na marginama predstojećeg samita APEC-a u Kini razmatrana tokom razgovora, dok je list "Volstrit džurnal" prethodno objavio da je Putin pokrenuo pitanje takvog sastanka u cilju pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Upitan da li bi bio spreman da pregovara o završetku rata bez ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Tramp je rekao da je spreman da učini sve što može da se sukob okonča, bez obzira na to da li je ukrajinski lider prisutan.

"Mislim da je vreme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", rekao je Tramp, dodajući da bi možda bilo vreme da Zelenski prepusti tu ulogu nekom drugom.

Putin predložio trilateralni sastanak sa Trampom i Sijem

Ruski predsednik Vladimir Putin prethodno je pokrenuo inicijativu za održavanje trilateralnog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom, objavio je "Volstrit džurnal".

Prema navodima lista, Putin je predložio susret trojice lidera kako bi razgovarali o mogućnostima okončanja rata u Ukrajini. Kremlj je potom potvrdio da je mogućnost sastanka na marginama predstojećeg samita APEC-a u Kini bila predmet razgovora.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Pregovori o Ukrajini i pitanje učešća Zelenskog

Predlog trilateralnog sastanka dolazi u trenutku kada se razmatraju novi diplomatski koraci za okončanje rata u Ukrajini, uključujući mogućnost zamrzavanja sukoba duž postojeće linije fronta.

Prema ranijim medijskim izveštajima, američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner predstavili su Kijevu i Briselu predloge koji uključuju bezbednosne garancije za Ukrajinu, obnovu zemlje i moguće postepeno ukidanje sankcija Rusiji.

U tom kontekstu, Trampova izjava da bi neko drugi mogao da pregovara u ime Ukrajine otvara pitanje buduće uloge predsednika Volodimira Zelenskog u mirovnom procesu.