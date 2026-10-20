BRITANSKI MEDIJSKI SERVIS RAZGOVARAO SA DVOJICOM RUSA KOJI RADE ZA UKRAJINSKI HUR

BRITANSKI MEDIJSKI SERVIS RAZGOVARAO SA DVOJICOM RUSA KOJI RADE ZA UKRAJINSKI HUR

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Dvojica Rusa koji u tajnosti rade za ukrajinske obaveštajne službe izneli su retka svedočanstva o operacijama za koje tvrde da su u njima učestvovali, a koje su pogađale vojne ciljeve i osoblje unutar Rusije.

Jedan od njih, koga ćemo zvati Ivan, tvrdi da je odigrao ulogu u napadima dronovima na strateške bombardere i fabrike municije na rodnom tlu.

On se pojavljuje u dokumentarnom filmu BBC Svetskog servisa o tajnom svetu ruskih sabotera.

U ovom dokumentarcu, koji je snimio nezavisni poljski novinar Marčin Mamon, pojavljuje se i čovek koga ćemo zvati Foma, Rus koji živi u izgnanstvu u Poljskoj.

Foma vodi mrežu ilegalnih volontera u Rusiji, koji nadziru visoke oficire na meti ukrajinske vojne obaveštajne službe HUR, tvrdi on.

Napominje da oni lično nikad ne učestvuju u napadima.

Nije želeo da priča o tome koga su nadzirali, ali posle ubistva general-potpukovnika Fanila Sarvarova u decembru prošle godine u Moskvi, Foma je priznao da je dostavio Ukrajincima obaveštajne podatke o njemu.

Ranije je bilo medijskih izveštaja o ruskim saboterskim grupama, ali je izuzetna retkost steći pristup nekom ko operiše na terenu, kao Ivan, a objašnjava te navodne aktivnosti.

HUR je priznao da i Ivan i Foma rade za njihovu službu, ali je dodala da ne može da zna kompletnu sliku.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

"Nisam siguran ni u koga, sem u samog sebe"

Kad je Ivanov direktni nadređeni bio upitan može li da mu se veruje, ovaj je odgovorio: „Nisam siguran ni u koga, sem u samog sebe.“

A i HUR i ovi ljudi su oprezni povodom toga koliko detalja otkrivaju, zbog čega je nemoguće potvrditi aktivnosti koje tvrde da su izvršili.

Šira taktika koju Ivan i Foma opisuju, međutim, potvrđena je od ukrajinskih vlasti.

Kijev govori o strategiji koordinisanih napada dronovima na ono što tvrdi da su legitimne mete unutar Rusije i potvrdio je da koristi tajne agente za to.

U Rusiji je od početka rata izvršeno nekoliko političkih atentata.

U sklopu vlastite politike, Ukrajinci nikad zvanično ne priznaju niti preuzimaju odgovornost za ciljane napade, iako je jedan ukrajinski obaveštajac prethodno priznao za BBC da je stajao iza ubistva general-potpukovnika Igora Kirilova, u decembru 2024.

Teško je potvrditi koliko tačno Rusa obavlja ovakvu vrstu posla za Ukrajinu.

1/5 Vidi galeriju General Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia, Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

300-500 Rusa koji rade za Ukrajinu?

Prema Fomi, ima ih oko 300-500, mada je to nemoguće potvrditi.

I Ivan i Foma kažu da se ne protive samo ruskom ratu u Ukrajini, već i vlasti predsednika Vladimira Putina - i veruju da njegova politička budućnost zavisi od ishoda rata.

„U ovom trenutku, mislim da bi Putinov režim mogao da padne ako izgubi rat. Mi se putem naših dela trudimo da ubrzamo taj proces“, kaže Ivan.

Njegov rad, rekao je Mamon, obuhvatao je nadziranje vojnih lokacija i lociranje mesta za skrivanje komponenti dronova, u pripremi za potencijalne napada na ruske ciljeve.

„Kad se ove komponente dronova iskombinuju, to se pretvara u moćno oružje, koje jednim udarcem može da uništi objekat koji košta mnogo, mnogo miliona dolara“, kaže Ivan.

1/5 Vidi galeriju Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Poslao je Mamonu video na kom se može videti on kako postavlja eksplozive blizu ruskog vojnog aerodroma.

Da je bio uhvaćen, bio bi optužen za terorizam i završio u zatvoru decenijama.

"Kad idete ka meti, ne nosite telefon"

Fomin posao je drugačiji - on radi na daljinu, obučavajući volontere u Rusiji onlajn.

Mamon ga je gledao dok je držao jedan takav kurs - kako pratiti višeg vojnog zvaničnika obeleženog za nadzor.

„Dobićete dosije, od mene ili kolege, sa predloženom metom. U dosijeu će biti fotografija mete, i detalji o njemu - datum rođenja, godine i njegov fizički opis.

„Biće tu i informacije o njegovom automobilu, ako ga ima. Kad idete ka meti, ne nosite telefon“, rekao je volonterima.

Foma je nekada bio deo ruske elite, tako da tvrdi da ima jedinstven skup kontakata i stalni priliv insajderskih informacija.

1/9 Vidi galeriju Ubistvo generala Igora Kirilova u Moskvi Foto: AP, X/Printscreen/@KyivPost, screenshot X/sentdefender

Pokazao je Mamonu na laptopu kako mapira vojne ciljeve.

„Ovde se vidi baza podataka, lokacija skladišta i vojnih stanova. Tamo gde generali žive, tamo gde žive piloti strateških bombardera koji gađaju Ukrajinu.

„Da biste slomili sistem, morate da razumete kako on funkcioniše. Onda možete da udarate u njegove slabe tačke.“

"Ja želim da se oni plaše"

On je ispričao da u njegovoj mreži postoji „tridesetak“ ljudi raspoređenih između Rusije, Ukrajine i drugih zemalja u Evropi, sa kontingentom unutar Rusije koji pruža logističku podršku, kao što je praćenje digitalnog otisaka meta.

Foma je istakao da HUR sugeriše mete za nadzor, ali da on i njegov tim sami proveravaju da li bi te osobe mogle da se smatraju vojnim zločincima.

„Po pravilu, mi lično proveravamo i podatke o toj osobi. Tek nakon toga kažemo da li ćemo da radimo ili ne.“

1/8 Vidi galeriju Uzbekistanski državljanin je izveo napad na ruskog generala Igora Kirilova Foto: Instagram/omsliv

Ali on tvrdi da su postupci njegovog tima opravdani.

„Želim da ljudi koji rade stravične stvari u ime Putina i Rusije u Ukrajini shvate da moraju da plate cenu za to. Ja želim da se oni plaše.“

Foma ističe kako on samo prosleđuje obaveštajne podatke Ukrajincima, a da njegova mreža nikad nije izvršavala atentate.

Povodom atentata na generala Sarvarova, ubijenog u decembru 2025. godine, naknadno je poslao tekstualnu poruku Mamonu, napisavši mu: „Njegovo praćenje je zahtevalo poprilično velik trud".

„Živeo je paralelno sa ljubavnicom i koleginicom. Dobro je krio tragove i neprestano menjao raspored.“

Ali Foma nije otkrio unapred nikakve planove Mamonu i BBC.

Ivan je, međutim, bio ćutljiv povodom rada u kom je učestvovao, čak i nakon samih događaja.

1/8 Vidi galeriju Ubistvo generala Igora Kirilova u Moskvi Foto: Printscreen Twitter, AP, X/Printscreen/@KyivPost

Foma je na vlastitu ruku obavio istragu o Ivanu.

Napad na najveću rusku fabriku dronova

Nakon što se čuo sa kontaktima iz vojne obaveštajne službe i u Ukrajini i u Rusiji, on smatra da je vrlo verovatno da je Ivan učestvovao u planu da se napadne najveća ruska vojna fabrika dronova u Jelabugi u junu prošle godine.

Prema izveštajima medija, jedna osoba je stradala u incidentu.

Ivan je istakao da je uvek cilj da pokušaju da izbegnu civilne žrtve.

Operacije su očigledno bile rizične i po samog Ivana.

„Najozbiljniji slučaj bio je kad je moj automobil zaustavljen radi rutinskog pregleda, a ja sam imao eksplozive iz domaće radinosti svud po sebi.

„Rizik je bio veoma velik, međutim, kao što možete da vidite, nisam bio otkriven“, kaže on.

Da bi se umanjio rizik od otkrivanja, „ne postoji jasna struktura“ mreže, kaže on, dodavši da nikad nije sreo niti može da identifikuje druge ljude sa kojima radi.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Foma ima isto pravilo za vlastite operativce.

„Čim počnete da okupljate ljude u grupe, u čet-grupe... vi ostavljate trag na internetu, velika je verovatnoća da će čitava grupa biti brzo pohapšena ili uništena“, kaže on.

Ivan ističe da je ostalo vrlo malo ljudi sposobnih za ovu vrstu posla.

„Većina ideološki nastrojenih ljudi je ili napustila zemlju ili je već iza rešetaka“, rekao je on.

Mnogi Rusi koji učestvuju u sabotažama na vlastitom tlu stoga su ili nesvesni da to rade - na primer, šoferi kamiona koji ne znaju da je njihov tovar kompromitovan - ili su ljudi koji su plaćeni za to, zaključuje BBC.

Ivan kaže da radi ovaj posao iz ideoloških razloga - nekada je bio pripadnik političke opozicije.

1/8 Vidi galeriju Viktor Zolotov, šef ruske Nacionalne garde i bivši telohranitelj predsednika Vladimira Putina Foto: Sergey Bobylev/Pool Sputnik Kremlin

Kao takav, očekuje se da bi njegovo kretanje pomno pratile ruske vlasti.

I zato je iznenađenje da je uspevao da često napusti Rusiju i vrati se u nju.

Mamon je ubedio Ivana da ga odveze u gruzijsku pustinju, gde su mogli otvoreno da razgovaraju i pitao ga kako Ukrajinci mogu da mu veruju.

„Otputujete u treću zemlju, gde vas dočekaju ukrajinski agenti i izvedu testove na detektoru laži na vama“, rekao mu je Ivan.

Mamon je tražio od Ivana da ga poveže sa jednim od njegovih nadređenih iz HUR u Ukrajini.

Ovaj čovek je odmah pozvao Ivana na spikerfon, očigledno demonstrirajući da Ivan radi za njega.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Razgovarali su u šiframa, govoreći o „popravkama u školi“.

Ali kasnije je nadređeni priznao da ne može da isključi mogućnost da Ivan radi i za Ruse, ili dobrovoljno ili pod prisilom.

Foma misli da činjenica da Ivan može slobodno da putuje ne predstavlja nužno automatski razlog za uzbunu.

„Postoje razne vrste rupa u vladavini zemlje, i ako ih znate, ili imate sreće, onda možete da skačete kroz te rupe... i živite unutar sistema.

„Kao miš u parčetu sira“, rekao je on Mamonu.

Možda još neverovatnije, ako Ivan takođe špijunira za FSB, deluje verovatno da deli ono što zna o ukrajinskim planovima za napade sa ruskom agencijom.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Više od godinu dana pre razornog napada više od stotine ukrajinskih dronova, Ivan je govorio Mamonu da će doći do krupnog napada na strateške bombardere na vojnim aerodromima širom Rusije, mada nikad nije rekao tačno kada i gde.

Mamon je pitao Ivana kako izdržava taj posao.

„Strah je uvek prisutan“, kaže on.

„Prati me svuda. Čak i ako ne radite ništa, vi se i dalje plašite.

„Ovo je Rusija.“

Ali bio je optimističan po pitanju toga da će se jednog dana njegov život promeniti.