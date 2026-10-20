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Američki ministar odbrane Pit Hegset sastao se u ponedeljak u Izraelu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom nenajavljene posete toj zemlji, objavio je portal Aksios, pozivajući se na dva izvora upoznata sa sastankom.

Sastanak je održan u vazduhoplovnoj bazi Ovda na jugu Izraela, gde su raspoređeni američki avioni za dopunu goriva i borbeni avioni, navela su dva izvora.

Hegset se u bazi sastao i sa američkim vojnicima, rekao je jedan od izvora.

Američki ministar odbrane kasnije je objavio fotografiju svoje posete pripadnicima američke Centralne komande (CENTCOM), koja nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, u delovima centralne i južne Azije i u Egiptu.

Nenajavljena poseta dolazi osam dana uoči izbora u Izraelu, u trenutku kada Vašington i Tel Aviv razgovaraju o mogućnosti ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija protiv Irana.

Pentagon i Ambasada Izraela odbili su da komentarišu sastanak, dok kabinet izraelskog premijera nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, navodi Aksios.