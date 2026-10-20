Slušaj vest

Na kameri je zabeležen trenutak kada ajkula pliva u plićaku dubokom tek do članaka, na samo nekoliko koraka od nesvesnih surfera nedaleko od popularne kalifornijske plaže.

Šokantan snimak prikazuje predatora kako vreba u talasima dok bezbrižni posetioci plaže gaze kroz vodu u neposrednoj blizini. Na jednom snimku vidi se veslač na dasci kako se smeši i pokazuje veslom nakon što je primetio oštro leđno peraje nemani kako klizi kroz plićak.

Uznemirujući snimak zabeležio je influenser sa društvenih mreža Džoš Hubilic kod plaže El Porto u Los Anđelesu 16. oktobra.

"Surfovanje sa ajkulama u Los Anđelesu… Zapravo nikada ranije nisam video ajkulu na El Portu", naveo je na Instagramu.

Dodao je: "Ovo je prvi put. Voda do članaka – to je baš jezivo". Nekoliko gledalaca prokomentarisalo je da stvorenje liči na mladunče ajkule lisice, vrste koja na rođenju obično meri između 90 i 150 centimetara dužine.

Tačna vrsta primećene ajkule još uvek nije zvanično potvrđena.

Ajkule viđane duž kalifornijske obale

Kalifornijsku obalu beleži niz zabrinjavajućih susreta sa velikim belim ajkulama. U julu je ajkula duga oko tri metra primećena na svega nekoliko koraka od dece koja su se kupala u Južnoj Kaliforniji, nesvesna opasnosti koja im se približavala.

Snimatelj Karlos Gauna priznao je da ga je prizor veoma uznemirio, posebno jer je ajkula bila znatno veća od mališana. Pre toga, velika bela ajkula proganjala je dvoje veslača na dasci, Roberta Kagana i Kejlu Ros, dok su pokušavali da pobegnu. U aprilu je još jedna ajkula, duga oko tri metra, viđena kako se hrani morskim lavom u blizini plivača kod Los Anđelesa.

Stručnjaci smatraju da zagrevanje okeana i fenomen "Super El Ninjo" utiču na kretanje ajkula ka severu i povećavaju broj bliskih susreta. Ipak, naglašavaju da ljudi nisu njihov prirodni plen i da ih ajkule uglavnom ignorišu.