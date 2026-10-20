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Demonstranti u Tirani su razbacali crvene stolice na kojima je stajao natpis "Dijalog", a koje je albanski premijer Edi Rama postavio ispred vladine zgrade u kojoj se nalazi njegova kancelarija.

Policija je postavila kordon ispred zgrade, dok demonstranti uzvikuju parole protiv dijaloga i zahtevaju Raminu ostavku, prenosi Albanijen post.

Akcija demonstranata dolazi u okviru protesta studenata i mladih ljudi koji i dalje zahtevaju ostavku premijera i protive se njegovoj inicijativi za dijalog.

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Dok se protest u Tirani nastavlja, grupa predavača na Politehničkom univerzitetu u Tirani nastavila je marš zajedno sa grupom demonstranata sa sloganima "Bez mladosti nema Albanije" i "Bez ostavke nećemo stati".

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Nastavnici su se pridružili skupu nakon što su potpisali peticiju kojom se zahteva ostavka premijera Edija Rame.

1/13 Vidi galeriju Protest studenata u Albaniji Foto: Hameraldi Agolli/AP

Aleksandar Kovači, predstavnik sindikata univerzitetskih profesora izjavio je da vlada nije zvanično odgovorila na zahteve koje je izneo sindikat u martu ove godine.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Kritikovao je način na koji je, prema njegovim rečima, vlada reagovala na proteste, tvrdeći da su snage reda primenile nasilje protiv mirnih demonstranata i da su viđene akcije koje ugrožavaju živote građana.

Kovači je najavio da će profesori svakog dana u 10 časova organizovati simboličan marš ispred Politehničkog univerziteta u Tirani.

On će biti u znak solidarnosti sa studentima i protiv policijskog nasilja.