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Severna Koreja je objavila novu seriju fotografija koje navodno služe kao "dokaz da Kim Džong Uu živ", a na kojima se vidi kako severnokorejski lider pregleda obuću i žensku odeću, nakon što su se društvenim mrežama proširile glasine da je preminuo usled izliva krvi u mozak.

Fotografije, koje su u ponedeljak objavili severnokorejski državni mediji, prikazuju naizgled raspoloženog Kima kako razgleda dečju obuću, gestikulira ka zvaničnicima i pregleda ženske kapute na izložbi odeće i obuće.

Slike su se pojavile svega nekoliko sati nakon što su internetom počele da kruže senzacionalne tvrdnje da je lider Severne Koreje (42) pretrpeo krvarenje u mozgu, pao u komu i preminuo nakon što je hitno prebačen u Peking na lečenje. Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA izvestila je da je Kim obišao izložbu u ponedeljak, iako fotografije nisu nezavisno potvrđene i ostaje nejasno kada su tačno snimljene.

1/4 Vidi galeriju Severna Koreja objavila fotografije kao dokaz da je Kim Džong Un živ nakon glasina o njegovoj navodnoj smrti Foto: STR / AFP / Profimedia

Na jednoj fotografiji, Kim se naginje napred kako bi osmotrio malu ružičastu cipelu koju drži mlada žena u bledo roze haljini sa dvorednim kopčanjem.

Druga prikazuje severnokorejskog moćnika kako stoji raširenih nogu, raširenih ruku i otvorenih usta, delujući kao da energično razgovara sa jednim zvaničnikom.

Treća beleži trenutak u kojem Kim poseže ka rukavu ženskog kaputa boje rđe izloženog na lutki, dok ga u stopu prati nekoliko saradnika.

Kineski disident objavio tvrdnje o Kimu na X-u

Ovo navodno pojavljivanje u javnosti usledilo je nakon što je Vandžun Sje, kineski disident sa sedištem u SAD povezan sa Demokratskom strankom Kine, u nedelju objavio seriju eksplozivnih tvrdnji na mreži X. Sje je prvobitno tvrdio da je Kim preminuo i da je Kina poslala 9.000 vojnika u Pjongjang usled straha od krize oko nasleđivanja vlasti.

Potom je naveo da je tim specijalista iz pekinške bolnice "Peking Union Medikal Koledž" u subotu poslat u Severnu Koreju radi lečenja Kima nakon teškog moždanog krvarenja.

Prema Sjeovim nepotvrđenim navodima, severnokorejski lider je pao u komu pre nego što je prebačen u Peking, gde lekari nisu uspeli da ga spasu.

Telo vraćeno u Severnu Koreju, tvrdio Sje

Njegovo telo je potom tajno vraćeno u Severnu Koreju, tvrdio je Sje. Nijedna od ovih tvrdnji nije bila potkrepljena medicinskom dokumentacijom, fotografijama, identifikovanim svedocima niti bilo kakvim nezavisno proverljivim dokazima.

Tvrdnje su, uprkos tome, privukle veliku pažnju na društvenim mrežama i prenelo ih je nekoliko međunarodnih medija, uključujući britanski "San", koji je priču okarakterisao kao neproverene spekulacije.

Glasine su takođe pokrenule pitanja o tome da li je Kimova moćna sestra, Kim Jo Džong, preuzela kontrolu nad zatvorenim režimom. Međutim, čini se da najnovije fotografije imaju za cilj da odagnaju spekulacije o sudbini severnokorejskog lidera, iako se Pjongjang nije izričito oglasio povodom vesti o njegovoj smrti.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Kimovo zdravstveno stanje već dugo je predmet pažnje međunarodne javnosti.

Južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS) saopštila je 30. septembra poslanicima da Kim ima približno 140 kilograma i da se suočava sa povišenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti zbog izražene gojaznosti.

Ipak, obaveštajna agencija je navela da nije uočila značajne znake narušenog zdravlja, navodno ukazujući na Kimovu sposobnost da potrči uz stepenice tokom inspekcije jednog vojnog razarača.

Severnokorejski državni mediji prethodno su izvestili da je Kim prisustvovao otvaranju Muzeja odbrambene revolucije 11. oktobra, dok je izveštaj o toj ceremoniji objavljen dva dana kasnije.

To pojavljivanje dogodilo se pre navodnog hitnog medicinskog stanja, pa stoga nije moglo da opovrgne tvrdnje da mu se zdravlje naglo pogoršalo.

Lažna uzbuna iz 2020.

Najnovija panika oko njegove smrti podseća i na ozloglašenu lažnu uzbunu iz 2020. godine, kada je Đi Seong-ho, severnokorejski prebeg koji je postao poslanik u parlamentu Južne Koreje, tvrdio da je "99 odsto siguran" da je Kim preminuo nakon kardiovaskularne operacije.