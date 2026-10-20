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Jedan od NASA-inih astronauta misije "Artemis" progovorio je o trenutku kada je osetio "pravi strah" da se posada neće vratiti kući sa putovanja oko Meseca.

Ranije ove godine, u aprilu, Rid Vajzman bio je jedan od četvoro astronauta u NASA-inoj letelici "Orion", lansiranoj raketom SLS iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi.

Misija Artemis II bila je prvi let programa Artemis sa ljudskom posadom i predstavljala je "ključni korak ka dugoročnom povratku na Mesec i budućim misijama na Mars", navodi se na NASA-inom sajtu.

Povratak na Mesec posle 50 godina

Bila je to prva misija povratka na Mesec posle 50 godina, sa planom da astronauti otputuju 219.667 nautičkih milja od Zemlje - dalje nego što je ijedno ljudsko biće ikada otišlo - testirajući opremu koju NASA planira da koristi za povratak na površinu Meseca 2028. godine.

1/10 Vidi galeriju Posada Artemisa 2 nakon uspešnog sletanja na Tihi okean Foto: Bill Ingalls/NASA

Ovo obletanje Meseca sa posadom lansirano je 1. aprila, a sletanje u okean usledilo je 10. aprila, pri čemu je misija ukupno trajala devet dana, jedan sat i 32 minuta.

Ipak, Vajzman je naknadno otkrio da je tokom putovanja postojao trenutak u kom je pomislio da se neće vratiti.

Prisetio se trenutka kada su letelicom obilazili Mesec, dok su instrumenti pokazivali da se udaljenost i dalje povećava preko predviđenih 219.667 nautičkih milja.

Astronaut je počeo da brine da je došlo do tehničke greške na letelici - i šta bi se desilo ako bi ta greška onemogućila njihov povratak kući.

1/5 Vidi galeriju Posada misije Artemis 2 u svemirskoj letelici Orion napustila Zemljinu orbitu i otisnula se ka Mesecu Foto: HOGP/NASA, Jessica Meir/NASA

Na festivalu "Starmus" na Tenerifima, kako prenosi britanski "Telegraf", izjavio je: "Kontrola misije u Hjustonu nam je rekla da je naša maksimalna udaljenost, najdalja tačka od Zemlje do koje je trebalo da stignemo, 219.667 milja. Posmatrao sam taj broj i video kada je dostigao 219.667. Pomislio sam: ’Odlično, ovo je najdalje što ćemo biti od Zemlje, sledeći broj koji ću videti biće 219.666 i idemo kući’. Međutim, oko tri minuta kasnije, video sam 219.668. Broj je rastao".

Letelica se nalazila iznad tamne strane Meseca, a nekoliko trenutaka kasnije broj se popeo na 219.669. Vajzman se seća osećaja "pravog straha" od pomisli da su "otišli predaleko".

1/10 Vidi galeriju Pogled na Zemlju sa tamne strane Meseca iz svemirske letelice Orion tokom NASA misije Artemis 2 Foto: NASA / HANDOUT/NASA, HOGP/NASA

Taj strah su delili i pilot Viktor Glover, Kristina Koh i pukovnik Džeremi Hansen, koji su samo dva dana pre poletanja razgovarali o mogućnosti da se ne vrate kući.

Hansen je za "Telegraf" izjavio da je posada razmatrala scenario u kom ostaju živi u letelici sa neizvesnom sudbinom, napomenuvši da su pronašli "mir" suočeni sa tom mogućnošću: "Ne zato što smo hrabri, nije to junačenje, već zato što smo prihvatili šta god da se desi - dali bismo sve od sebe, ili bi nam kucnuo čas", dodao je.

1/9 Vidi galeriju Nastavak NASA lunarne misije Artemis 2, svemirska letelica Orion se sve više udaljava od Zemlje i približava Mesecu Foto: HOGP/Canadian Space Agency

Tri mučna minuta, pa olakšanje

Prošla su tri mučna minuta pre nego što je broj ponovo počeo da opada, nakon čega je letelica započela povratak kući.

Na sreću, bezbedno su se vratili.

Vajzman je naveo da je nakon ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu i sletanja na brod USS Marta zatražio da razgovara sa vojnim sveštenikom, te da je na kraju završio "jecajući u njegovom naručju".