Planeta
AJKULA RASTRGLA ŽENU (65)! Horor blizu obale, zatvorena popularna plaža
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Ajkula je nasmrt rastrgla ženu (65) dok je plivala nedaleko od popularne plaže na jugoistočnoj obali Južnoafričke Republike.
Napad se dogodio na plaži Orijent u gradu KuGompo, gde su građani pozvani da ne ulaze u vodu.
"Potvrđeno je da se jutros na plaži Orijent dogodio napad ajkule, koji je doveo do tragičnog ishoda", navodi se u saopštenju opštine.
Lokalne vlasti su u međuvremenu zatvorile obližnje plaže kako bi sprečile dalje tragedije.
(Kurir.rs/Sun)
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