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Ajkula je nasmrt rastrgla ženu (65) dok je plivala nedaleko od popularne plaže na jugoistočnoj obali Južnoafričke Republike.

Napad se dogodio na plaži Orijent u gradu KuGompo, gde su građani pozvani da ne ulaze u vodu.

"Potvrđeno je da se jutros na plaži Orijent dogodio napad ajkule, koji je doveo do tragičnog ishoda", navodi se u saopštenju opštine.

Lokalne vlasti su u međuvremenu zatvorile obližnje plaže kako bi sprečile dalje tragedije.

(Kurir.rs/Sun)

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