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Bela kuća je blokirala transfer raketnih sistema Patriot namenjenih Ukrajini, potvrdili su američki zvaničnici. Ova odluka dolazi u izuzetno dramatičnom trenutku za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, dok Kijev trpi žestoke talase ruskih raketnih napada, piše britanski "Telegraf".

Iako transfer ovih presretača iz savezničkih zemalja ne ide direktno iz američkih zaliha, svaka preprodaja ili isporuka trećim zemljama zahteva odobrenje američkog ministra rata Pita Hegseta, pošto SAD kao proizvođač zadržavaju krajnju kontrolu nad ovim oružjem.

Kako izvori otkrivaju "Vašington postu", ministar Hegset nije formalno odbio zahteve savezničkih zemalja, ali namerno nije preduzeo ključne administrativne korake neophodne za njihovo odobrenje. To znači da je isporuka raketa Ukrajini, koje su ključne za presretanje ruskih balističkih raketa, potpuno zamrznuta.

1/7 Vidi galeriju Pit Hegset - ministar odbrane SAD Foto: AP/Alex Brandon, AP/Andres Leighton, AP/Manuel Balce Ceneta

Kijev na ivici snage: "Ostalo nam je samo nekoliko"

A situacija na terenu je alarmantna. Ukrajinski zvaničnik je prošle nedelje upozorio da Kijev bukvalno ima "samo nekoliko" preostalih raketa za sisteme Patriot u svojim skladištima.

Ova blokada već ima direktne posledice po bezbednost ukrajinskih gradova.

Nakon što je Kijev u ponedeljak ujutru pogodio novi talas ruskih balističkih raketa, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao Vašington i njegove partnere. Naglasio je da je Kijev dobio upozorenje o napadu samo 60 sekundi pre napada, dok je Rusija lansirala čak 16 balističkih raketa na grad.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

- Ponovo smo imali ruski balistički napad u nekoliko talasa i ponovo nije bilo blagovremenog upozorenja od naših partnera, rekao je Zelenski u Telegramu.

Ukrajinski lider je naglasio da je ključno nazvati stvari pravim imenom i pružiti konkretnu pomoć onima koji brane ljudske živote.

- Kada se isporuke raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu blokiraju, dok sa druge strane Rusija dobija ublažavanje sankcija ili odlaganje, to je, nažalost, potpuno poricanje realnosti od strane naših partnera, upozorio je Zelenski.