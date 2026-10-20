BELA KUĆA BLOKIRALA ISPORUKU PATRIOTA UKRAJINI! Šok iz Vašingtona, Kijev u očaju: "Ostalo nam je samo nekoliko raketa"
- Bela kuća je blokirala transfer raketnih sistema Patriot namenjenih Ukrajini, potvrđuju američki zvaničnici. Odluka je zaustavila isporuke koje su ključne za presretanje ruskih balističkih raketa.
- Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da im je ostalo samo nekoliko raketa za Patriot, dok Kijev trpi nove talase ruskih napada. Zelenski je kritikovao Vašington zbog kašnjenja i nedostatka upozorenja.
Bela kuća je blokirala transfer raketnih sistema Patriot namenjenih Ukrajini, potvrdili su američki zvaničnici. Ova odluka dolazi u izuzetno dramatičnom trenutku za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, dok Kijev trpi žestoke talase ruskih raketnih napada, piše britanski "Telegraf".
Iako transfer ovih presretača iz savezničkih zemalja ne ide direktno iz američkih zaliha, svaka preprodaja ili isporuka trećim zemljama zahteva odobrenje američkog ministra rata Pita Hegseta, pošto SAD kao proizvođač zadržavaju krajnju kontrolu nad ovim oružjem.
Kako izvori otkrivaju "Vašington postu", ministar Hegset nije formalno odbio zahteve savezničkih zemalja, ali namerno nije preduzeo ključne administrativne korake neophodne za njihovo odobrenje. To znači da je isporuka raketa Ukrajini, koje su ključne za presretanje ruskih balističkih raketa, potpuno zamrznuta.
Kijev na ivici snage: "Ostalo nam je samo nekoliko"
A situacija na terenu je alarmantna. Ukrajinski zvaničnik je prošle nedelje upozorio da Kijev bukvalno ima "samo nekoliko" preostalih raketa za sisteme Patriot u svojim skladištima.
Ova blokada već ima direktne posledice po bezbednost ukrajinskih gradova.
Nakon što je Kijev u ponedeljak ujutru pogodio novi talas ruskih balističkih raketa, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao Vašington i njegove partnere. Naglasio je da je Kijev dobio upozorenje o napadu samo 60 sekundi pre napada, dok je Rusija lansirala čak 16 balističkih raketa na grad.
- Ponovo smo imali ruski balistički napad u nekoliko talasa i ponovo nije bilo blagovremenog upozorenja od naših partnera, rekao je Zelenski u Telegramu.
Ukrajinski lider je naglasio da je ključno nazvati stvari pravim imenom i pružiti konkretnu pomoć onima koji brane ljudske živote.
- Kada se isporuke raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu blokiraju, dok sa druge strane Rusija dobija ublažavanje sankcija ili odlaganje, to je, nažalost, potpuno poricanje realnosti od strane naših partnera, upozorio je Zelenski.
Dok se isporuke vojne pomoći Ukrajini usporavaju i blokiraju na administrativnim nivoima u Vašingtonu, Rusija nastavlja da pokreće intenzivne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i gradove, iskorišćavajući praznine u ukrajinskom odbrambenom štitu nastale nedostatkom raketa presretača, zaključuje britanski "Telegraf".
(Kurir.rs/Telegraph.co.uk)