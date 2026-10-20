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U noćnom napadu na zgradu u okupiranom Donjecku, u Donjeckoj oblasti, 20. oktobra uništen je centar za obradu podataka kompanija Ugletelekom i Elekom, glavnih telekomunikacionih operatera na okupiranom delu Donjecke oblasti, izjavio je Petro Andrjuščenko, rukovodilac Centra za proučavanje okupacije.

Andrjuščenko je za Kijev independent potvrdio da je, prema informacijama njegovih izvora, pogođen centar za obradu podataka na adresi Postiševa 60 u okupiranom Donjecku.

Ukrajinski monitoring kanal Exilenova+ objavio je da su se jutros u Donjecku čule eksplozije i podelio snimke na kojima se vidi oštećena fasada zgrade u Postiševoj ulici 60.

Aleksej Kulemzin, predstavnik proruskih vlasti u Donjecku, takođe je prijavio ukrajinski napad na grad i na Telegramu objavio snimak iste oštećene zgrade.

Ukrajinski zvaničnici nisu potvrdili da su njihove snage izvele napad.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: X printscreen

Ukrajina sve češće napada ruske data centre

Moskva i Kijev sve češće izvode napade na centre za obradu podataka na teritorijama pod kontrolom protivničke strane.

Ruski napad 23. septembra oštetio je data centar u Kijevu u kojem se nalazila mrežna oprema internet provajdera UTELS, što je izazvalo prekide u pružanju usluga.

Ukrajina, koja sve intenzivnije koristi napade velikog dometa kako bi oslabila sposobnost Rusije da nastavi rat, odgovorila je udarima na rusku digitalnu infrastrukturu.

Između 8. i 18. oktobra ukrajinski dronovi pogodili su tri data centra kompanije Jandeks, objekat Sberbanke u izgradnji i centar za obradu podataka kompanije VK, koja upravlja jednom od najvećih ruskih društvenih mreža.

Posledice ukrajinskih napada na ruske data centre mogle bi da budu znatno ozbiljnije od prekida bankarskih i internet usluga. Oštećenje ove infrastrukture potencijalno bi moglo da uspori razvoj veštačke inteligencije u Rusiji i utiče na vojne tehnologije.

Rusija trenutno kontroliše oko 73 odsto Donjecke oblasti, dok je grad Donjeck pod ruskom okupacijom od 2014. godine.

Okupirani deo Donjecke oblasti suočava se sa jednom od najtežih kriza vodosnabdevanja među okupiranim ukrajinskim teritorijama. Stanovnici Donjecka prijavljuju da čitave dane provode bez tekuće vode.