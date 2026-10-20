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Policija je danas u Tirani upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante ispred Ministarstva obrazovanja, nakon što su učesnici protesta kamenicama gađali zgradu i policajce.

Situacija ispred Ministarstva obrazovanja postala je napeta nakon što su demonstranti ponovo napali i oštetili zgradu, posle čega je policija intervenisala kako bi ih udaljila od objekta, prenosi albanski Juronjuz.

Demonstranti su kamenjem gađali policajce i policijska vozila, a pojedini su pokušali da spreče prolazak cisterne sa vodom tako što su stali ispred nje.

Policija je saopštila da je tokom intervencije povređeno sedam policajaca, dok je veliki broj demonstranata nakon upotrebe suzavca i vodenih topova napustio područje ispred Ministarstva.

1/4 Vidi galeriju Albanska policija rasteruje demonstrante vodenim topom i suzavcem, protesti u Tirani Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

Protesti ušli u osmi dan

Protesti u Tirani ušli su danas u osmi dan, a uoči okupljanja studenata i mladih albanski premijer Edi Rama je ispred svog kabineta postavio stolice na kojima je napisao dijalog, međutim demonstranti su odgovorili tako što su porušili stolice i na papiru napisali reč "Ostavka".

Jedan od demonstranata rekao je da premijer "dijalog može da vidi samo u snovima", navodeći da "dijalog vode oni koji ga slede".

Prema podacima Uprave lokalne policije u Tirani, sedam policajaca je povrijeđeno tokom skupa.

Među uhapšenima je i šest maloljetnika, starosti 15 i 17 godina.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Svi uhapšeni se sumnjiče da su kamenjem i tvrdim predmetima napadali policajce i vozila u plavim uniformama, kao i da su oštetili kante za smeće i saobraćajne znakove, koristeći tvrde predmete i vatru.

Policija je objavila da je tokom sedmodnevnih protesta u Tirani uhapšeno ukupno 271 osoba, od kojih 51 ima kriminalni dosije u raznim oblastima, uključujući ubistvo, nanošenje povreda, ilegalno posedovanje oružja, proizvodnju i prodaju narkotika, prostituciju, krađu, prevaru i falsifikovanje dokumenata.