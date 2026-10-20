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Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da neredi u Francuskoj opravdavaju njegovu strogu migracionu politiku, a sličan stav izneo je i poljski premijer Donald Tusk. Kritičari sa levice optužili su Mađara da koristi nemire u političke svrhe, uprkos tome što su većina demonstranata francuski državljani.

Mađarski premijer Peter Mađar povezao je nerede u Francuskoj sa imigracijom, ocenivši da su "šokantne scene" potvrdile ispravnost stroge migracione politike njegove vlade.

Protesti protiv mera štednje prerasli su u nasilje u subotu u nekoliko francuskih gradova, a pljačke su zabeležene u Parizu, Lionu i Marseju. Zapaljeno je i nekoliko zgrada, uključujući istorijsku gradsku većnicu u Limožu.

"Gledajući ovo besmisleno razaranje i neopravdano nasilje, možda je sada svima jasno zašto Mađarska zauzima najstroži mogući stav prema migracijama", napisao je Mađar u nedelju na društvenim mrežama, uz snimak zapaljenih zgrada.

"Nećemo popustiti u naporima da zaštitimo naše spoljne granice niti ćemo menjati svoju imigracionu politiku", dodao je.

1/6 Vidi galeriju Peter Mađar polaganje zakletve Foto: Denes Erdos/AP, AP Denes Erdos

Mađar upozorio da je Evropa u ozbiljnim problemima

Mađar je u svojoj objavi naveo i da "ogromna većina evropskih zemalja" želi stroži pristup migracijama i da su se "konačno probudile".

"Evropa koju svi volimo danas je u ozbiljnim problemima. I mi imamo odgovornost da pomognemo da naš kontinent ostane najdivnije mesto za naše unuke", poručio je.

Na evropskom samitu održanom ove nedelje, grupa zemalja, uključujući Dansku, Italiju i Mađarsku, zalagala se za oštrije formulacije o migracijama u zaključcima sastanka.

Francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je na opasnost od "stigmatizacije" imigranata, dok je španski premijer Pedro Sančez pohvalio njihov pozitivan doprinos društvu.

Poljski premijer Donald Tusk takođe se oglasio u nedelju, iako nije izričito pomenuo Francusku. On je poručio da Poljska neće "ponavljati niti plaćati" greške drugih zemalja, naglasivši da će Varšava zadržati svoju strogu politiku azila.

"Odlučno branimo granicu od ilegalnih migracija, imamo sopstvenu politiku azila (ne prihvatamo zahteve), deportujemo one koji krše poljske zakone", napisao je Tusk u nedelju na društvenoj mreži Iks.

"Po pitanjima bezbednosti bićemo neumoljivi. To sam poručio evropskim liderima u Briselu", dodao je.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Kritike zbog povezivanja protesta sa migrantima

Mađarove izjave izazvale su kritike u Mađarskoj. Andraš Jambor, levičarski aktivista i odbornik u Budimpešti, optužio je premijera da koristi snimke nereda u Francuskoj za ostvarivanje političke koristi.

"Duboko je uznemirujuće što je mađarski premijer odlučio da se ne osvrne na legitimne zahteve građana i neopravdano nasilje, već da ih umesto toga označi kao migrante", izjavio je Jambor.