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Francuska se priprema za novi talas masovnih demonstracija nakon vikenda obeleženog nasilnim neredima, pljačkama i sukobima sa policijom. Pokret Žuti prsluci najavio je za subotu, 24. oktobar, nove proteste pod nazivom "Drugi čin" (Acte II), dok su vlasti najavile angažovanje dodatnih policijskih snaga i raspoređivanje vojske kako bi se policija i žandarmerija rasteretile tokom održavanja javnog reda.

Nakon protesta održanih 17. oktobra, u kojima je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovalo oko 550.000 ljudi, organizatori pokušavaju da održe zamah nezadovoljstva i nastave pritisak na predsednika Emanuela Makrona.

Koordinaciono telo Žutih prsluka zvanično je u ponedeljak, 19. oktobra, pozvalo građane da ponovo izađu na ulice.

Prema pisanju francuskog portala Sortiraparis, do ponedeljka u 17 časova na interaktivnoj mapi organizatora već su bile evidentirane 124 planirane protestne akcije širom zemlje.

Okupljanja su najavljena i u Parizu, uključujući Trg Bastilje i Trg Republike, mada tačna satnica i način organizacije demonstracija još nisu precizirani.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Ministar unutrašnjih poslova najavio raspoređivanje vojske i dodatnih policijskih snaga

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je nakon sastanka sa gradonačelnikom Marseja Benoa Pajanom da će narediti raspoređivanje znatno većeg broja policajaca u francuskim gradovima uoči najavljenih protesta.

"Rasporedićemo veoma značajne policijske snage, kojih će u svakom slučaju biti više nego prošle subote", izjavio je Nunjez, prenosi Figaro.

Odgovarajući na kritike gradonačelnika Marseja, koji je doveo u pitanje naređenja izdata snagama bezbednosti tokom prethodnih demonstracija i ocenio da nije bilo dovoljno policajaca, Nunjez je najavio promenu načina njihovog delovanja.

Prema njegovim rečima, policijske jedinice ubuduće će delovati mobilnije i reagovati izuzetno brzo na izbijanje nasilja.

Nunjez je pred Narodnom skupštinom potvrdio i da će tokom predstojećih protesta biti angažovane vojne snage u okviru operacije Sentinel.

"Rasporedićemo snage Sentinel, očigledno kao zamenu za snage unutrašnje bezbednosti, uglavnom kako bismo oslobodili policiju i žandarme za njihovu misiju održavanja reda", izjavio je ministar.

To znači da bi vojnici trebalo da preuzmu deo postojećih bezbednosnih zadataka, omogućavajući policiji i žandarmeriji da se u većem broju angažuju na kontroli demonstracija. Ministar nije najavio da će vojska neposredno intervenisati protiv demonstranata.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Više od 2.000 privedenih tokom prethodnih demonstracija

Protesti održani 17. oktobra okupili su Žute prsluke, srednjoškolce, studente, sindikate i aktiviste različitih društvenih pokreta.

Prema zvaničnoj proceni francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na demonstracijama je učestvovalo približno 550.000 ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo oko 800.000.

Iako su okupljanja prvenstveno bila usmerena protiv visokih troškova života, pada kupovne moći i mera štednje, u više francuskih gradova izbili su ozbiljni neredi.

U Parizu, Lionu i Marseju zabeleženi su sukobi, vandalizam i pljačke, dok je u Limožu požar zahvatio istorijsku gradsku većnicu.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, više od 2.000 ljudi privedeno je tokom demonstracija. Pariska policijska prefektura saopštila je da je samo u prestonici uhapšeno 855 osoba.

Nakon nasilja, vlasti su uvele dodatne bezbednosne mere, uključujući policijski čas u pojedinim delovima Pariza.

Za sada nije poznato da li će nadležne prefekture uoči novih protesta uvesti dodatne zabrane okupljanja ili ograničenja kretanja.

Žuti prsluci traže Makronovu ostavku, najavljeni novi datumi protesta

Zahtevi demonstranata odnose se pre svega na rast cena, visinu zarada, očuvanje javnih službi i demokratsko odlučivanje.

Koordinaciono telo Žutih prsluka u pozivu na demonstracije 24. oktobra zatražilo je i ostavku predsednika Emanuela Makrona, kritikujući način na koji su vlasti reagovale na prethodne proteste.

Organizatori nastoje da okupe različite društvene grupe koje su učestvovale u demonstracijama 17. oktobra i da protestni pokret pretvore u dugotrajniju mobilizaciju.

Međutim, još nije poznato da li će novi protesti privući jednako veliki broj ljudi kao prethodni.

Žuti prsluci već su najavili dodatna okupljanja za subotu, 31. oktobar, dok je za četvrtak, 5. novembar, planiran nacionalni dan štrajkova i demonstracija.

Prema saopštenju sindikata CFDT, mobilizaciju zakazanu za 5. novembar podržavaju i CGT, Force Ouvrière, Unsa i FSU, a njeni glavni zahtevi odnose se na plate, javne službe, zapošljavanje i industriju.