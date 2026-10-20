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Rumunija je danas dobila novu vladu nakon što je parlament te zemlje izglasao kabinet koji je predložio premijer Luka Nikulesku, saopšteno je nakon zajedničke sednice Predstavničkog doma i Senata.

Za izbor vlade Luke Nikuleskua glasalo je 280 poslanika.

Nikulesku je izjavio, nakon što je parlament podržao njegovu vladu, da Rumunija izlazi iz šestomesečne političke krize i da će nova vlada odmah početi da radi, prenosi Digi24.

On je najavio da će prva sednica nove vlade biti održana već večeras.

Njegov kabinet dobio je znatno više od 233 glasa, koliko je bilo potrebno za izbor vlade.

"Sa emocijama i odgovornošću primio sam ovaj glas. Zahvaljujem parlamentu na poverenju, kao i Socijaldemokratskoj partiji (PSD), Nacionalno-liberalnoj partiji (PNL), Demokratskom savezu Mađara u Rumuniji (UDMR), predstavnicima nacionalnih manjina i poslanicima koji su glasali za ovu vladu", rekao je Nikulesku u prvoj izjavi nakon glasanja.

On je ocenio da je glasanje važan trenutak za Rumuniju, istakavši da zemlja izlazi iz šest meseci krize i da vlada mora odmah da počne da radi.

"Prioriteti su poznati. Rumunija više ne može da čeka", poručio je premijer.

Nikulesku je ukazao na posledice višemesečnog političkog zastoja, navodeći da građani osećaju njegove posledice kroz račune, rast nezaposlenosti, ekonomsku situaciju i geopolitička kretanja.

"Rumunija sada ima vladu sa punim ovlašćenjima. Odmah počinjemo da radimo, iako dolazimo iz različitih sredina i sa različitim iskustvom. Neki su političari sa dugogodišnjim iskustvom, dok su drugi nezavisni i dolaze iz akademskog i umetničkog sveta. Formiraćemo tim i zajedno raditi", rekao je rumunski premijer.

Podrškom rumunskog parlamenta za formiranje vlade, uspeo je četvrti pokušaj predsednika Rumunije Nikušora Dana da se formira vlada u Rumuniji, nakon što je prethodna proevropska koalicija pala početkom maja.

Vlada premijera Ilije Boložana izgubila je podršku nakon što je Socijaldemokratska partija (PSD) napustila koaliciju zbog neslaganja oko mera štednje i fiskalnih reformi.

Parlament je potom izglasao nepoverenje Boložanovoj vladi.

(Kurir.rs/Tanjug)