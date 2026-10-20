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Misija Ujedinjenih nacija za praćenje ljudskih prava u Ukrajini saopštila je da je prošlog meseca širom Ukrajine poginulo 328 civila, dok je više od 2.000 ranjeno. To predstavlja povećanje od 85 odsto u odnosu na septembar 2025. godine.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD nisu promenile svoju politiku razmene ranih upozorenja o ruskim raketnim napadima sa Ukrajinom i da Pentagon ne uskraćuje namerno rakete za protivvazdušnu odbranu.

"Ukrajini se ništa ne uskraćuje namerno", rekao je Rubio tokom posete Indiji u utorak, nazivajući "skandaloznim" izveštaje prema kojima SAD ne upozoravaju Ukrajinu unapred na ruske balističke raketne napade.

"Sve što se dosad radilo sa Ukrajinom ostaje isto. To se nije promenilo. Ništa se nije promenilo", rekao je, govoreći o politici američkog Ministarstva odbrane.

Rubio je naveo da hitni ukrajinski zahtevi za dodatnim presretačkim raketama za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot moraju da budu usklađeni sa potrebama SAD, koje nastoje da obnove svoje zalihe zbog rata protiv Irana, kao i sa zahtevima drugih saveznika, piše Politiko.

"Znam da predsednik Zelenski govori o tome kako pokušava da kupi presretačke rakete. I razumem ga. Isto želi i svaka druga zemlja na svetu", rekao je Rubio.

"Danas sam razgovarao i sa Saudijskom Arabijom. I oni žele presretačke rakete. Izrael ih želi. Mi ih želimo. Svaka zemlja na svetu želi presretačke rakete", dodao je.

1/6 Vidi galeriju Marko Rubio Sergej Lavrov Foto: Yuki Iwamura/AP

Zelenski optužio Pentagon za odlaganje isporuka raketa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u ponedeljak je optužio SAD da odlažu isporuku raketa za protivvazdušnu odbranu koje su saveznici već platili u okviru programa PURL (Lista prioritetnih potreba Ukrajine), koji predvodi NATO.

"Nažalost, Pentagon odlaže isporuku raketa koje su naši partneri već platili u okviru programa PURL", rekao je Zelenski tokom video-brifinga sa američkim zakonodavcima.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Zelenski je takođe izjavio da SAD ne obaveštavaju uvek ukrajinske vlasti o nadolazećim ruskim balističkim raketama. Takvi napadi postali su sve češći i odnose ljudske živote u ukrajinskim gradovima.

"Nažalost, od naših partnera nismo dobili rano upozorenje o prvom talasu ruskog balističkog raketnog napada prošle noći. I dalje se suočavamo sa ograničenjima brzine usluga Starlink i Starshield u različitim delovima fronta. Američka strana nije nam pružila nikakva objašnjenja ni za jedan od ta dva problema", rekao je Zelenski u ponedeljak tokom razgovora.

"Sistem ranog upozoravanja iz SAD uvek je funkcionisao, a onda je iznenada prestao da radi. Niko u Ukrajini ne veruje u to", rekao je za Politiko zvaničnik upoznat sa situacijom, koji je želeo da ostane anoniman.

"Amerikanci su najpre rekli da se to dogodilo zbog vremenskih uslova, zatim zbog softverskog kvara, a potom su naveli nešto drugo... Ne daju nikakvo zvanično objašnjenje", dodao je.

Rubio je, međutim, rekao da SAD istražuju zašto je Ukrajina imala problema sa dobijanjem informacija o ruskim raketama 13. i 18. oktobra.

Pritom je tvrdio da je "možda reč o internom problemu, odnosno o tome da li su uspeli da obrade dobijene informacije, organizuju ih u sistem i reaguju na njih".

"Mislim da je važno da shvatite kako nije postojala nikakva namerna politička direktiva da se deluje na štetu Ukrajine", rekao je Rubio.

Ukrajina se takođe žali da je Starlink, satelitska internet usluga Ilona Maska, smanjio brzinu internet veze u Ukrajini, što otežava presretanje ruskih dronova.

Zelenski je u utorak rekao da je o tim pitanjima razgovarao sa Rubiom.

"Zahvalan sam mu na spremnosti da pomogne i na njegovom jasnom stavu. Prvo, reč je o presretačkim raketama za odbranu od balističkih raketa, koje su potrebne za zaštitu ljudskih života. Drugo, reč je o ranom upozoravanju na ruske balističke raketne napade, što je od presudne važnosti. Treće, reč je o situaciji sa Starlinkom i Starshieldom, koju je potrebno rešiti i usluge vratiti u prethodno stanje", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Tramp pojačava pritisak na Kijev

Sve veće nesuglasice sa SAD pojavljuju se u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp pojačava pritisak na Kijev kako bi prestao da napada ruske rafinerije nafte i postigao mirovni sporazum sa Moskvom.

"Rusija je, iskreno govoreći, bila sasvim korektna prema Ukrajini... Nije radila baš mnogo", rekao je Tramp novinarima u ponedeljak.

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof otputovao je u utorak u Norvešku na novu rundu razgovora o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Misija Ujedinjenih nacija za praćenje ljudskih prava u Ukrajini saopštila je da je prošlog meseca širom Ukrajine poginulo 328 civila, dok je više od 2.000 ranjeno.

To predstavlja povećanje od 85 odsto u odnosu na septembar 2025. godine.