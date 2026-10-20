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Popularnost američkog predsednika Donalda Trampa pala je na 31 osto, što je novi istorijski minimum od početka njegove političke karijere, jer Amerikanci kažu da su zabrinuti zbog rasta cena goriva i spremni su da kazne Republikansku stranku na izborima 3. novembra, prenela je danas agencija Rojters.

Taj novi minimum, koji je pokazala četvorodnevna anketa Rojtersa i Ipsosa koja je završena u ponedeljak, predstavlja pad od jednog procentnog poena u odnosu na 32 odsto popularnosti u sličnom istraživanju objavljenom pre mesec dana, što je već tada bila rekordno niska popularnosti.

Na pitanje za koju stranku bi glasali ako bi se izbori održali danas, oko 47 odsto ispitanika opredelilo se za demokrate, a 35 odsto za republikance.

Ova prednost demokrata od 12 odsto je najveća zabeležena od početka tekućeg izbornog ciklusa i stoga bi mogla da ojača nade demokrata da preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom Kongresa SAD.

Za republikance, gubitak kontrole nad bilo kojim od domova mogao bi da komplikuje sprovođenje Trampove agende tokom poslednje dve godine njegovog drugog mandata.

Popularnost Donalda Trampa je naglo opala od kada su SAD, uz podršku Izraela, pokrenule rat protiv Irana krajem februara.

Sukob je izazvao nagli rast cena benzina u SAD i širom sveta.

Oko 68 odsto Amerikanaca ne odobrava način na koji američki predsednik upravlja ekonomijom, oblast koja je ranije bila njegova jaka strana.