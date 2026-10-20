Slušaj vest

Popularnost američkog predsednika Donalda Trampa pala je na 31 osto, što je novi istorijski minimum od početka njegove političke karijere, jer Amerikanci kažu da su zabrinuti zbog rasta cena goriva i spremni su da kazne Republikansku stranku na izborima 3. novembra, prenela je danas agencija Rojters.

Taj novi minimum, koji je pokazala četvorodnevna anketa Rojtersa i Ipsosa koja je završena u ponedeljak, predstavlja pad od jednog procentnog poena u odnosu na 32 odsto popularnosti u sličnom istraživanju objavljenom pre mesec dana, što je već tada bila rekordno niska popularnosti.

Na pitanje za koju stranku bi glasali ako bi se izbori održali danas, oko 47 odsto ispitanika opredelilo se za demokrate, a 35 odsto za republikance.

Ova prednost demokrata od 12 odsto je najveća zabeležena od početka tekućeg izbornog ciklusa i stoga bi mogla da ojača nade demokrata da preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom Kongresa SAD.

Za republikance, gubitak kontrole nad bilo kojim od domova mogao bi da komplikuje sprovođenje Trampove agende tokom poslednje dve godine njegovog drugog mandata.

Popularnost Donalda Trampa je naglo opala od kada su SAD, uz podršku Izraela, pokrenule rat protiv Irana krajem februara.

Sukob je izazvao nagli rast cena benzina u SAD i širom sveta.

Oko 68 odsto Amerikanaca ne odobrava način na koji američki predsednik upravlja ekonomijom, oblast koja je ranije bila njegova jaka strana.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaTRAMPOV REJTING U SLOBODNOM PADU: Čak dve trećine Amerikanaca smatra da je rat protiv Irana greška
Donald Tramp
PlanetaTRAMPA PODRŽAVA 34 ODSTO AMERIKANACA Rezultati ankete Galupa: Predsednik SAD napušta Belu kuću sa najnižim rejtingom
w-56614782-tramp.jpg
PlanetaCNN O MELANIJI TRAMP: Prva dama Amerike napustiće Belu kuću sa najmanjom popularnošću, a evo kada je njen rejting počeo da opada
profimedia0555054883.jpg
PlanetaTRAMPOV REJTING I DALJE U PADU: Glasači iz Republikanske stranke nezadovoljni vođenjem ekonomije
Donald Tramp
PlanetaAMERIKANCI PROTIV TRAMPA: Podrška predsedniku pala na najniži nivo, rejting u strmoglavom padu!
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaTRAMP PRIZNAO DA MU JE PAO REJTING: "Značajno je porastao kod pametnih ljudi, uvek prihvatam malo kritike od svog naroda"
Donald Tramp
PlanetaTRAMP U SLOBODNOM PADU: Amerikanci nezadovoljni predsednikom, najniži rejting od njegovog povratka u Belu kuću
Donald Tramp
PlanetaTRAMPOV REJTING NIKAD NIŽI: Amerikanci besni zbog troškova života, sve više kritika
Donald Tramp