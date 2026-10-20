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U Venecueli postoji mesto na kojem nebo tokom noći može da osvetli i do 280 munja za samo jedan sat. Ovaj neobičan prirodni fenomen poznat je kao Katatumbo munje, a javlja se iznad jezera Marakaibo, u blizini mesta gde se reka Katatumbo uliva u jezero.

Oluje u ovom području mogu da traju i do deset sati, tokom kojih munje gotovo neprestano osvetljavaju nebo. Zbog toga je jezero Marakaibo postalo poznato kao jedno od mesta sa najvećom učestalošću munja na svetu.

Američka svemirska agencija NASA proglasila je 2016. godine jezero Marakaibo svetskom prestonicom munja, nakon što su satelitska istraživanja pokazala koliko su grmljavinske oluje česte na ovom području.

Prema podacima NASA, iznad jezera se grmljavinske oluje javljaju tokom približno 300 noći godišnje.

Zašto munje toliko često udaraju baš ovde?

Objašnjenje ovog fenomena krije se u posebnom geografskom položaju jezera Marakaibo.

Topao i vlažan vazduh koji dolazi sa Karipskog mora susreće se sa planinama koje okružuju jezero. Kada vazduh naiđe na planinske prepreke, počinje da se podiže, hladi i stvara velike olujne oblake.

Istovremeno, tokom noći vetrovi se susreću iznad tople površine jezera, što dodatno pogoduje nastanku snažnih grmljavinskih oluja.

Kako se jedni olujni oblaci razilaze, drugi se formiraju, pa munje mogu da osvetljavaju isto područje satima.

Zanimljivo je da veliki deo električnih pražnjenja nastaje unutar samih oblaka, zbog čega nebo izgleda kao da neprestano svetli.

Prema ranijim istraživanjima, procenjivalo se da se iznad jezera tokom posebno aktivnih perioda može zabeležiti između 8.000 i 22.000 električnih pražnjenja dnevno. Međutim, ove procene ne znače da toliko munja svakodnevno udara u površinu jezera, niti da je njihova učestalost jednaka tokom cele godine.

Prirodni svetionik koji je vekovima pomagao mornarima

Fenomen Katatumbo munja poznat je vekovima, mnogo pre nego što su naučnici počeli da proučavaju njegove uzroke.

Španski pisac Lope de Vega pominjao je česte munje iznad jezera Marakaibo još 1598. godine, u svom delu "La Dragontea".

Prema istorijskim predanjima, snažno osvetljavanje neba služilo je kao svojevrsni prirodni svetionik pomorcima koji su plovili Karipskim morem. Zbog toga se fenomen ponekad naziva i "svetionik Marakaiba".

Ipak, čak ni ovako česte oluje nisu potpuno neprekidne.

Tokom 2010. godine munje su privremeno prestale da se pojavljuju u uobičajenom intenzitetu, što je povezivano sa sušom izazvanom klimatskim fenomenom El Ninjo.

U jednom trenutku pojavila se čak i zabrinutost da bi ovaj neobični prirodni fenomen mogao da nestane. Međutim, grmljavinske oluje vratile su se kasnije iste godine.