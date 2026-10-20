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Požar na levom motoru putničkog aviona Erbas A320 kompanije LATAM Airlines na aerodromu u Limi, Peru, neposredno pre poletanja.

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Motor putničkog aviona Erbas A320 kompanije LATAM Airlines zapalio se neposredno pre poletanja sa međunarodnog aerodroma Horhe Čavez u Limi, glavnom gradu Perua, 19. oktobra.

Incident se dogodio na letu LA2302, koji je trebalo da saobraća iz Lime za Pijuru, grad na severu Perua.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se gust crni dim i plamen koji izbija iz predela levog motora aviona.

Prema izjavama putnika koje prenose lokalni mediji, avion se pripremao za poletanje kada je došlo do incidenta. Putnici su kroz prozore primetili plamen, nakon čega je kapetan obustavio poletanje.

Na mesto događaja odmah su upućene aerodromske vatrogasne i hitne službe, koje su intervenisale i ugasile požar.

Putnici evakuisani, pokrenuta istraga

Svi putnici i članovi posade bezbedno su napustili avion, a prema saopštenju kompanije LATAM Airlines, niko nije povređen.

Putnici su potom prebačeni na drugi let, kojim su kasnije uspešno stigli u Pijuru.

Iz kompanije su incident opisali kao "nepredviđeni tehnički događaj", navodeći da se okolnosti i uzrok požara još utvrđuju.

Uprava aerodroma saopštila je da incident nije izazvao veće poremećaje u vazdušnom saobraćaju i da su ostali letovi nastavljeni bez značajnijih problema.