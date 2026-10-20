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NATO će poslati dodatne kapacitete u region Crnog mora, uključujući sredstva za nadzor, izviđanje i forenzičku analizu, u okviru daljeg jačanja istočnog krila Alijanse.

Ambasadori država članica sastali su se u okviru Severnoatlantskog saveta, glavnog političkog tela NATO-a, dok Alijansa nastavlja da povećava vojno prisustvo i sposobnosti od krajnjeg severa Evrope do Crnog mora.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu NATO-a, Alijansa je tokom prethodne decenije značajno ojačala odvraćanje i odbranu na istočnom krilu, posebno nakon ruske aneksije Krima 2014. godine i početka rata u Ukrajini 2022. godine.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

NATO pojačava nadzor istočnog krila

Poseban značaj u novom raspoređivanju imaju kapaciteti za obaveštavanje, nadzor i izviđanje.

Prema podacima NATO-a, zajednički sistem obaveštavanja, nadzora i izviđanja omogućava Alijansi da prati situaciju na kopnu, u vazduhu, na moru, u svemiru i sajber prostoru. Prikupljeni podaci zatim se analiziraju i prosleđuju političkim i vojnim strukturama koje donose odluke.

NATO raspolaže i posebnim Obaveštajno-nadzorno-izviđačkim snagama, koje koriste i bespilotne letelice RQ-4D Feniks. Njihovi radarski sistemi omogućavaju dugotrajno izviđanje velikih područja na kopnu i moru, tokom dana i noći i u različitim vremenskim uslovima.

Glavna baza ovih snaga nalazi se u Sigoneli, na Siciliji.

Ovakvi kapaciteti omogućavaju NATO-u da dobije detaljniju sliku kretanja brodova, aviona i drugih aktivnosti u regionu, kao i da brže reaguje na potencijalne pretnje.

"Istočni stražar" obuhvata i Crno more

Dodatno jačanje nadzora uklapa se u širu aktivnost "Istočni stražar" (Eastern Sentry), koju je NATO pokrenuo u septembru 2025. godine posle niza incidenata i povreda vazdušnog prostora država članica.

U okviru te aktivnosti saveznici stavljaju na raspolaganje dodatne borbene avione, helikoptere, transportne avione, sisteme protivvazdušne odbrane, izviđačke avione i fregate.

NATO navodi da je cilj povećanje budnosti, jačanje nadzora i bolja koordinacija vojnih sredstava duž čitavog istočnog krila.

Alijansa već ima multinacionalne borbene grupe u Bugarskoj i Rumuniji, dve članice NATO-a koje izlaze na Crno more, dok se aktivnosti na moru kombinuju sa vazdušnim nadzorom i nacionalnim vojnim kapacitetima savezničkih država.

Prema NATO-u, članice istovremeno povećavaju razmenu obaveštajnih podataka i nadzor u svim domenima, uključujući kopno, vazduh, more, svemir i sajber prostor.

Prisustvo u regionu jača još od 2014. godine

Crno more već godinama predstavlja jedan od ključnih prostora na jugoistočnom krilu NATO-a.

Alijansa je nakon 2014. počela postepeno da povećava prisustvo u regionu i unapređuje sposobnost praćenja situacije, dok je posle početka rata u Ukrajini 2022. godine raspoređivanje dodatnih snaga ubrzano.

Saveznici su u region slali dodatne brodove, avione i vojnike, a u Rumuniji je pojačano savezničko vojno prisustvo.

Iste godine formirane su dodatne multinacionalne borbene grupe, među kojima su i one u Bugarskoj i Rumuniji, čime je savezničko istureno prisustvo prošireno od Baltičkog do Crnog mora.