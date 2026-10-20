Slušaj vest

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensizjavio je danas da još nije odlučio da li će se kandidovati za predsednika SAD 2028. godine, ali da svakako veruje da bi aktuelni predsednik Donald Tramp podržao njegovu kandidaturu, iako o tome još nisu razgovarali.

"Zaista još nisam odlučio šta ću uraditi 2028. godine. Nisam se time ni bavio. Mislim da bi me predsednik podržao ako se kandidujem", rekao je Vens za ABC Njuz.

Vens je, međutim, naglasio da o mogućoj kandidaturi nije razgovarao sa Trampom i dodao da predsednik ponekad dopušta da se unutarstranačka izborna trka odvija bez njegovog preuranjenog opredeljivanja za nekog kandidata.

"Mislim da bih dobio njegovu podršku, ali smatram i da ima smisla da kandidati vode sopstvenu kampanju. Pošto predsednikova podrška ima presudan značaj, moguće je da odluči da pusti da se trka odvija i da unapred ne prejudicira ishod", naveo je Vens.

On je ponovio da veruje da bi Tramp podržao njegovu kandidaturu, ali da o tome još nisu razgovarali.

Foto: AP Susan Walsh

Na pitanje da li bi želeo Trampovu podršku ukoliko bi predsednik izjavio da je upravo on najbolji kandidat, Vens je odgovorio da bi time republikanski predizbori praktično bili završeni.

"Naravno. Mislim da će onaj koga predsednik podrži na kraju pobediti na republikanskim predizborima", rekao je Vens.

On je, ipak, ukazao da će, iako Tramp može da ima presudan uticaj na izbor republikanskog predsedničkog kandidata, konačnu odluku o tome ko će biti predsednik doneti američki birači.

Kako pojašnjava američka televizija, Trampova podrška pokazala se kao važan faktor na više unutarstranačkih izbora Republikanske stranke poslednjih godina.

Jedan od primera su republikanski predizbori za Senat u Teksasu, kada je Tramp podržao državnog tužioca Kena Pakstona protiv republikanskog senatora Džona Kornina.