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Generalštab grčke vojske saopštio je danas da su pet turskih bespilotnih letelica (UAV) i jedan izviđački avion CN-235 danas 14 puta povredili grčki vazdušni prostor.

Turske letelice kretale su se iznad severoistočnog, centralnog i jugoistočnog dela Egejskog mora, pri čemu su, osim 14 povreda nacionalnog vazdušnog prostora, zabeležile i 10 povreda pravila vazdušnog saobraćaja u okviru Atinskog regiona informisanja o letu (FIR), prenosi Prototema.

Od ukupno 14 povreda vazdušnog prostora, devet su izvršile bespilotne letelice, a pet avion CN-235.

Prema navodima Generalštaba grčke vojske, turske letelice su identifikovane i presretnute u skladu sa međunarodnim pravilima i ustaljenom procedurom.

Raniji incidenti iznad Egeja

Današnji incident nije prvi ove jeseni, pošto su grčke vlasti i prethodnih nedelja prijavljivale pojačanu aktivnost turskih vojnih letelica iznad Egejskog mora.

Početkom oktobra Grčka je saopštila da je zabeležila 15 povreda nacionalnog vazdušnog prostora i 10 kršenja pravila vazdušnog saobraćaja. U tim letovima učestvovali su turski borbeni avioni F-16, izviđački avion CN-235 i bespilotne letelice.

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

Još ozbiljniji incident zabeležen je u avgustu, kada su, prema grčkim izvorima, turski F-16 bili naoružani, dok je tokom presretanja došlo i do vazdušnog susreta sa grčkim lovcima. Tada je prijavljeno ukupno 25 povreda grčkog vazdušnog prostora.

Slični incidenti deo su dugogodišnjih sporova Atine i Ankare oko Egejskog mora, uključujući pitanja vazdušnog prostora, teritorijalnih voda, pomorskih granica i prava na pojedina ostrva i zone.

Iako su Grčka i Turska članice NATO-a, njihove oružane snage decenijama povremeno ulaze u periode pojačanih tenzija, naročito kada se povećava broj vojnih letova i presretanja iznad Egeja.