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Razgovori ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa počeli su u Oslu.

Sastanku prisustvuju i premijer Norveške Jonas Gar Støre i predsednik Finske Aleksandar Stub, dok se u razgovore na daljinu uključuje i Džared Kušner.

Vitkof bi nakon sastanaka u Norveškoj trebalo da otputuje u Rusiju, gde se očekuju razgovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Kremlj je saopštio da bi takav susret bio koristan kako bi Putin bio upoznat sa najnovijim stavovima Ukrajine i evropskih partnera o mogućem mirovnom procesu.

Šta je prethodilo sastanku

Razgovori u Oslu dolaze u trenutku znatno pogoršanih odnosa između Kijeva i Vašingtona.

Zelenski je prethodnih dana otvoreno kritikovao slabljenje američke podrške Ukrajini, posebno zbog problema sa ranijim upozorenjima na ruske raketne napade, kašnjenja pojedinih isporuka protivvazdušne odbrane i ograničenja povezanih sa satelitskim sistemima koje koristi ukrajinska vojska. Američki zvaničnici osporili su deo tih tvrdnji.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Dodatne tenzije izazvali su potezi administracije Donalda Trampa prema Moskvi. Tramp je poslednjih dana javno kritikovao Zelenskog, dok je istovremeno pokazao spremnost za dalje približavanje Rusiji i razgovore sa Putinom. Vašington je takođe dozvolio određene izuzetke od sankcija i podržao aranžmane povezane sa ruskim izvozom dizela, što je izazvalo nezadovoljstvo u Kijevu.

Zelenski je 18. oktobra već razgovarao sa Vitkofom i Kušnerom o nastavku diplomatskih kontakata i narednim koracima u pregovorima. Nekoliko dana ranije ukrajinski predsednik je pozvao na nove direktne razgovore sa američkim izaslanicima o mogućem okončanju rata.

Istovremeno su nastavljeni ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U napadima 20. oktobra poginulo je najmanje devet osoba, dok su prekidi u snabdevanju električnom energijom zabeleženi u više oblasti. Zelenski zato u razgovorima sa zapadnim partnerima ponovo insistira na dodatnim raketama za sisteme Patriot, jačanju protivvazdušne odbrane i boljoj razmeni obaveštajnih podataka.

Norveška i Finska već duže imaju aktivnu ulogu u koordinaciji podrške Ukrajini. Zelenski je krajem septembra sa Stubom i Støreom razgovarao o zaštiti energetskog sistema, dodatnoj protivvazdušnoj odbrani i pomoći tokom zime, dok su tokom oktobra nastavljeni razgovori o novim paketima podrške i zaštiti ukrajinskog neba.