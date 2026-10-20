ZELENSKI STIGAO U OSLO, POČELI KLJUČNI RAZGOVORI Za stolom Trampov izaslanik i evropski lideri, sledeća stanica Moskva
- Zelenski i Trampov izaslanik Stiv Vitkof počeli su razgovore u Oslu, uz učešće premijera Norveške i predsednika Finske, dok je Džared Kušner na video-vezi.
- Vitkof posle Norveške putuje u Rusiju na razgovore sa Vladimirom Putinom, a Kremlj tvrdi da bi susret bio koristan za upoznavanje sa stavovima Ukrajine i evropskih partnera.
Razgovori ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa počeli su u Oslu.
Sastanku prisustvuju i premijer Norveške Jonas Gar Støre i predsednik Finske Aleksandar Stub, dok se u razgovore na daljinu uključuje i Džared Kušner.
Vitkof bi nakon sastanaka u Norveškoj trebalo da otputuje u Rusiju, gde se očekuju razgovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Kremlj je saopštio da bi takav susret bio koristan kako bi Putin bio upoznat sa najnovijim stavovima Ukrajine i evropskih partnera o mogućem mirovnom procesu.
Šta je prethodilo sastanku
Razgovori u Oslu dolaze u trenutku znatno pogoršanih odnosa između Kijeva i Vašingtona.
Zelenski je prethodnih dana otvoreno kritikovao slabljenje američke podrške Ukrajini, posebno zbog problema sa ranijim upozorenjima na ruske raketne napade, kašnjenja pojedinih isporuka protivvazdušne odbrane i ograničenja povezanih sa satelitskim sistemima koje koristi ukrajinska vojska. Američki zvaničnici osporili su deo tih tvrdnji.
Dodatne tenzije izazvali su potezi administracije Donalda Trampa prema Moskvi. Tramp je poslednjih dana javno kritikovao Zelenskog, dok je istovremeno pokazao spremnost za dalje približavanje Rusiji i razgovore sa Putinom. Vašington je takođe dozvolio određene izuzetke od sankcija i podržao aranžmane povezane sa ruskim izvozom dizela, što je izazvalo nezadovoljstvo u Kijevu.
Zelenski je 18. oktobra već razgovarao sa Vitkofom i Kušnerom o nastavku diplomatskih kontakata i narednim koracima u pregovorima. Nekoliko dana ranije ukrajinski predsednik je pozvao na nove direktne razgovore sa američkim izaslanicima o mogućem okončanju rata.
Istovremeno su nastavljeni ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U napadima 20. oktobra poginulo je najmanje devet osoba, dok su prekidi u snabdevanju električnom energijom zabeleženi u više oblasti. Zelenski zato u razgovorima sa zapadnim partnerima ponovo insistira na dodatnim raketama za sisteme Patriot, jačanju protivvazdušne odbrane i boljoj razmeni obaveštajnih podataka.
Norveška i Finska već duže imaju aktivnu ulogu u koordinaciji podrške Ukrajini. Zelenski je krajem septembra sa Stubom i Støreom razgovarao o zaštiti energetskog sistema, dodatnoj protivvazdušnoj odbrani i pomoći tokom zime, dok su tokom oktobra nastavljeni razgovori o novim paketima podrške i zaštiti ukrajinskog neba.
Sastanak u Oslu tako predstavlja novu etapu intenzivnih diplomatskih kontakata između Kijeva, Vašingtona i evropskih saveznika, neposredno pre očekivanih Vitkofovih razgovora sa Putinom u Rusiji.
(Kurir.rs/Ukrinform)