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Zatišje između demonstranata i policije u blizini kancelarije premijera Albanije Edija Rame trajalo je oko dva sata, a situacija je ponovo eskalirala nakon što je jedan demonstrant bacio Molotovljev koktel na zgradu, na šta je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima, preneo je Juronjuz Albanija.

Demonstranti su potom bacali kamenje na policiju, a prema preliminarnim informacijama, policajci su ispaljivali i gumene metke.

Pošto su ih policijske snage rasterale sa Bulevara Dešmoret e Kombit, demonstranti su se razišli u nekoliko pravaca i nastavili da se okupljaju u okolnim ulicama i na Skenderbegovom trgu.

Pojedine grupe zapalile su kante za smeće i ostavile ih nasred puta kako bi blokirale prolazak policijskih vozila. Bulevar Dešmoret e Kombit je ispražnjen, a u tom delu grada ostale su samo policijske snage.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Ranije danas demonstranti u Tirani su demolirali skulpturu Dijalog koju je napravio i postavio ispred zgrade svoje kancelarije albanski premijer Edi Rama. Policija je postavila kordon ispred zgrade, dok demonstranti uzvikuju parole protiv dijaloga i zahtevaju Raminu ostavku, prenosi "Albanijan post".

1/4 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

Demonstranti traže Raminu ostavku

Akcija demonstranata dolazi u okviru protesta studenata i mladih ljudi koji i dalje zahtevaju ostavku premijera i protive se njegovoj inicijativi za dijalog.

Dok se protest u Tirani nastavlja, grupa predavača na Politehničkom univerzitetu u Tirani nastavila je marš zajedno sa grupom demonstranata sa sloganima "Bez mladosti nema Albanije" i "Bez ostavke nećemo stati".

Edi Rama Foto: Cristiano Minichiello / Avalon , MALTON DIBRA/EPA

Nastavnici su se pridružili skupu nakon što su potpisali peticiju kojom se zahteva ostavka premijera Edija Rame.

U Albaniji se osmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a počeli su zbog:

- nezadovoljstva stanjem u obrazovanju

- visokim troškovima studiranja

- i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih

Međutim, protesti su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.