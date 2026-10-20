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U evropskim prestonicama sve je snažniji stav da pregovori o završetku rata u Ukrajini više ne mogu biti prepušteni isključivo Sjedinjenim Američkim Državama.

"Dešava se važan zaokret u evropskom pristupu Rusiji", piše Gideon Rahman za Fajnenšel tajms. "U evropskim prestonicama postoji saglasnost da lideri kontinenta više ne mogu da dozvole da samo Amerikanci razgovaraju sa Putinom. Kanali komunikacije sa Rusima već su otvoreni, a uskoro bi evropski lideri mogli i telefonom da razgovaraju sa Putinom", tvrdi Rahman.

Dva moguća scenarija za mir

Evropski pristup pregovorima sa Kremljom verovatno će biti usmeren na pitanje potencijalnog članstva Ukrajine u NATO-u.

"Kada Evropa započne razgovore sa Putinom, ruskom lideru će verovatno ponuditi dva puta ka miru", navodi se u tekstu.

"Prvi je zamrzavanje sukoba na sadašnjim linijama fronta, uz garanciju da Ukrajina nikada neće ući u NATO. Drugi scenario podrazumeva da Kijev prepusti ostatak Donbasa Rusiji, ali da nakon toga Ukrajina odmah postane članica NATO-a", piše Rahman.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Neizvesnost oko pregovora

Rahman napominje da Kremlj za sada nije dao nagoveštaj da bi mu bilo koja od tih opcija odmah bila prihvatljiva.

"Deo ukrajinske javnosti oba izbora smatrao bi izdajom. Uprkos tome, zbog snažne želje za mirom u zemlji, Zelenski bi možda mogao da obezbedi podršku za bilo koju od tih ideja", dodaje on.

"Evropljani su mnogo manje uvereni da je Putin spreman da prihvati bilo koju od tih opcija, ali ipak smatraju da je ključno započeti direktne razgovore sa ruskom stranom", naglašava Rahman.

Dok u Evropi sve više jačaju inicijative za otvaranje direktnih pregovora sa ruskom stranom o završetku rata u Ukrajini, politički potezi u Vašingtonu dodatno menjaju dosadašnju dinamiku.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Printscreen/Youtube/Kyiv Independent

Tramp brani Putina i kritikuje Zelenskog

Američki predsednik Donald Tramp povlači poteze koje mnogi politički analitičari tumače kao značajno ublažavanje stava prema Moskvi i Vladimiru Putinu. Tramp je rekao da je "ono što Rusija radi u redu", uprkos činjenici da je agresija koju je Putin pokrenuo pre gotovo pet godina odnela stotine hiljada života.

Jedan od primera popuštanja prema Putinu jeste i dogovor o uvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države. Zvanično objašnjenje Bele kuće jeste da se time nastoji stabilizovati domaće tržište i smanjiti pritisak na cene goriva, ali je taj potez izazvao oštre reakcije i talas kritika u američkom Kongresu.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Mnogi kongresmeni smatraju da se time ublažavaju sankcije i otvara prostor za ekonomsku saradnju sa Moskvom u trenutku dok rat još traje, dok Tramp na taj način pokušava da ublaži nezadovoljstvo birača uoči važnih izbora za Kongres početkom novembra.

Istovremeno, odnosi između Vašingtona i Kijeva postaju sve napetiji. Tramp je otvoreno pojačao kritike na račun ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavivši da bi Ukrajina trebalo da odredi nekog drugog ko bi u njeno ime vodio mirovne pregovore sa Rusijom.