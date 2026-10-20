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Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Kenijiporastao je danas na devet, pošto je još jedna osoba, koja je bila u kontaktu s prvim obolelim u zemlji, bila pozitivna na test dok se nalazila u karantinu, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Ministarstvo zdravlja navelo je da još nema dokaza o širenju virusa izvan kruga osoba koje su bile u kontaktu s prvim pacijentom.

Nadležni su pronašli 135 osoba koje su bile u kontaktu s tih devet pacijenata, od kojih se 134 nalaze u karantinu.

Iz Ministarstva su poručili da će se taj spisak i dalje proširivati kako budu otkrivane nove osobe koje su bile u kontaktu s bilo kojim od devet obolelih.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Kenija je 6. oktobra prijavila prvi slučaj ebole – čoveka koji je doputovao iz Konga, preko Ugande, a u Najrobi stigao 3. oktobra.

Rođak ga je odvezao u bolnicu, gde je 5. oktobra utvrđeno da je zaražen ebolom. Umro je istog dana.

Od tada je pozitivno na virus bilo i četvoro njegovih rođaka, kao i četvoro zdravstvenih radnika.

Ebola je veoma zarazna bolest koja se prenosi direktnim kontaktom s telesnim tečnostima zaražene osobe – uključujući krv i povraćen sadržaj želuca – ili kontaktom sa zaraženim predmetima i površinama, poput posteljine i odeće.

U DR Kongu je u toku dosad najsmrtonosnija epidemija ove bolesti, od koje je u toj zemlji od maja umrlo najmanje 4.000 ljudi.

Kurir.rs/Beta