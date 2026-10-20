ĐIRI SE EPIDEMIJA U AFRICI: Broj potvrđenih slučajeva ebole u Keniji porastao na devet
- Zdravstvene vlasti navode da za sada nema dokaza o širenju virusa van kruga kontakata, dok je identifikovano 135 osoba, od kojih je 134 u karantinu.
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kenijiporastao je danas na devet, pošto je još jedna osoba, koja je bila u kontaktu s prvim obolelim u zemlji, bila pozitivna na test dok se nalazila u karantinu, saopštili su zdravstveni zvaničnici.
Ministarstvo zdravlja navelo je da još nema dokaza o širenju virusa izvan kruga osoba koje su bile u kontaktu s prvim pacijentom.
Nadležni su pronašli 135 osoba koje su bile u kontaktu s tih devet pacijenata, od kojih se 134 nalaze u karantinu.
Iz Ministarstva su poručili da će se taj spisak i dalje proširivati kako budu otkrivane nove osobe koje su bile u kontaktu s bilo kojim od devet obolelih.
Kenija je 6. oktobra prijavila prvi slučaj ebole – čoveka koji je doputovao iz Konga, preko Ugande, a u Najrobi stigao 3. oktobra.
Rođak ga je odvezao u bolnicu, gde je 5. oktobra utvrđeno da je zaražen ebolom. Umro je istog dana.
Od tada je pozitivno na virus bilo i četvoro njegovih rođaka, kao i četvoro zdravstvenih radnika.
Ebola je veoma zarazna bolest koja se prenosi direktnim kontaktom s telesnim tečnostima zaražene osobe – uključujući krv i povraćen sadržaj želuca – ili kontaktom sa zaraženim predmetima i površinama, poput posteljine i odeće.
U DR Kongu je u toku dosad najsmrtonosnija epidemija ove bolesti, od koje je u toj zemlji od maja umrlo najmanje 4.000 ljudi.
Kurir.rs/Beta
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.