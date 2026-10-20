ZELENSKI NA NOGAMA I PORED TRAMPOVIH UDARACA: Popularnost ukrajinskog predsednika ostala na 54 odsto
- Istraživanje sprovedeno od 8. do 16. oktobra na uzorku od 1.031 ispitanika pokazalo je da 41 odsto ne veruje ukrajinskom predsedniku.
Popularnost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ostala je na 54 odsto kao i prošlog meseca, rezultati su danas objavljene ankete Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju.
Tačno 22 odsto ima "potpuno" poverenje u Zelenskog, a 32 odsto ima "izvesno" poverenje u njega, precizirao je institut na društvenim mrežama.
Anketa je sprovedena od 8. do 16. oktobra sa reprezentativnim uzorkom od 1.031 osobe. Oni koji mu ne veruju u Zelenskog predstavljaju 41 odsto ispitanika.
Između 8. i 9. oktobra, 43 odsto ispitanika je verovalo šefu države, dok 52 odsto nije, naveo je institut.
"Međutim, između 10. i 16. oktobra, ove brojke su bile 57 odsto i 39 odsto", dodaje institut aludirajući na efekat "okupljanja oko zastave" usled pritiska koji sprovode Sjedinjene Američke Države (SAD).
Posle dogovora o uvozu ruskog dizel goriva koji je zaključio sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, predsednik SAD Donald Tramp je 10. oktobra rekao da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika" i pozvao Kijev da prestane sa bombardovanjem ruskih rafinerija.
Kurir.rs/Agencije