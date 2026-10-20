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Popularnost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ostala je na 54 odsto kao i prošlog meseca, rezultati su danas objavljene ankete Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju.

Tačno 22 odsto ima "potpuno" poverenje u Zelenskog, a 32 odsto ima "izvesno" poverenje u njega, precizirao je institut na društvenim mrežama.

Anketa je sprovedena od 8. do 16. oktobra sa reprezentativnim uzorkom od 1.031 osobe. Oni koji mu ne veruju u Zelenskog predstavljaju 41 odsto ispitanika.

Između 8. i 9. oktobra, 43 odsto ispitanika je verovalo šefu države, dok 52 odsto nije, naveo je institut.

"Međutim, između 10. i 16. oktobra, ove brojke su bile 57 odsto i 39 odsto", dodaje institut aludirajući na efekat "okupljanja oko zastave" usled pritiska koji sprovode Sjedinjene Američke Države (SAD).

Posle dogovora o uvozu ruskog dizel goriva koji je zaključio sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, predsednik SAD Donald Tramp je 10. oktobra rekao da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika" i pozvao Kijev da prestane sa bombardovanjem ruskih rafinerija.