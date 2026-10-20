Slušaj vest

Gotovo 200 policajaca povređeno je tokom nereda u poslednjih nekoliko dana u Milanu, a pričinjena materijalna šteta procenjuje se na oko milion evra, izjavila je danas italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Prema njenim rečima, u neredima su najviše učestvovali pripadnici "uobičajenih antagonističkih marginalnih grupa", ali i na stotine vrlo mladih ljudi, od kojih veliki broj maloletnika, prenosi agencija ADN Kronos.

"Oni su dolazili u malim grupama, pozvani video-pozivima na društvenim mrežama. Deca koja su došla na trg da razbijaju stvari, kradu u snimaju se dok to rade. To je fenomen kojim se moramo ozbiljno pozabaviti, takođe i kako bismo sprečili da te slike postanu model za imitaciju", rekla je Meloni.

Istakla je da ne postoji politička ideja, nema društvenih nemira, nema opozicije vladi koja može opravdati uništavanje trgovinskih radnji da bi se ukrala roba.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

"Iza tog izloga je porodica koja je uložila ceo život i žrtvovala se. Postoje radnici koji rizikuju gubitak posla, postoje građani koji imaju pravo da žive u svom gradu bez straha. Nema ničeg revolucionarnog u uništenju i krađi", smatra Meloni.

Kako je navela, nije reč o protestu, već o kriminalu, i poručlila da odgovor države mora da bude črvst.

Savet ministara Italije odobrio je danas "Dekret o protestima", odnosno skup mera za borbu protiv nasilja na demonstracijama.

Dekret koji je odobrio Savet ministara ne uključuje odredbu kojom se vojsci raspoređenoj radi sprovođenja javnog reda daju ovlašćenja policije.

Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Mere uključuju uvođenje krivičnog dela "nasilno učešće u javnim demonstracijama" i nove otežavajuće okolnosti za razaranje, pljačku i napade na javne komunalne objekte počinjene tokom demonstracija, preventivni pritvor i za maloletnike, i nalog za isplatu štete na javnoj imovini, koju plaća porodica u slučaju maloletnika.

Govoreći o dekretu, Meloni je navela da se novousvojene mere nadovezuju na prethodno donete mere, koje se odnose na biometrijsko prepoznavanje izgrednika, uključujući i alate veštačke inteligencije za prepoznavanje onih koji se kriju iza kapuljača.

Đorđa Meloni Foto: Shutterstock

"Ako vam je lice bilo pokriveno, ili ako ste nekoga povredili, kazna se povećava, a povećavaju se i kazne za one koji nanose materijalnu štetu.

To znači da ako se tokom marša ili demonstracija pridružite grupi od pet ili više ljudi i počnete da bacate kamenje, petarde ili štapove, ugrožavate bezbednost svih, rizikujući do pet godina zatvora i novčanu kaznu do 20.000 evra", rekla je Meloni.

Dodala je da dodatnih 500 vojnika stiže u Milano do kraja godine.