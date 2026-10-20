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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Oslu da je tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom bilo reči o "jasnim idejama" kako doći do mira i mogućnosti održavanja trilateralnog sastanka lidera.

Govoreći u glavnom gradu Norveške, Zelenski je rekao da bi jedan od narednih koraka mogao da bude sastanak na najvišem nivou, na kojem bi se rešavala pitanja o kojima, prema njegovim rečima, mogu odlučivati samo lideri država.

"Jedna od važnih ideja jeste da se krene ka mogućem trilateralnom sastanku lidera kako bi se rešavala pitanja koja samo lideri mogu da reše", rekao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

On je dodao da Vitkof sutra putuje u Rusiju.

"Stiv sutra ide u Rusiju i videćemo šta Putin ima da kaže", poručio je Zelenski.

Vitkof bi tokom boravka u Rusiji trebalo da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem nastavku mirovnog procesa. Kremlj je prethodno saopštio da očekuje da američki izaslanik Putina upozna sa stavovima ukrajinske i evropske strane koje je čuo tokom razgovora u Oslu.

Zelenski: Ništa o Ukrajini bez Ukrajine

Ukrajinski predsednik osvrnuo se i na izveštaje o mogućem trilateralnom sastanku Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

Zelenski je poručio da nikakav dogovor koji se odnosi na njegovu zemlju ne može biti postignut bez direktnog učešća Kijeva.

"Ništa o Ukrajini bez Ukrajine", rekao je Zelenski.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je izrazio spremnost za mogući trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i Putinom. Prema dostupnim informacijama, takav sastanak mogao bi da se održi u vreme samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u novembru, mada bi glavna tema bili nuklearno naoružanje i kontrola naoružanja, a ne isključivo rat u Ukrajini.

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Zelenski stigao u Oslo na sastanak sa Vitkofom

Zelenski je danas stigao u Oslo na sastanke sa Vitkofom, norveškim premijerom Jonasom Garom Støreom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom. U razgovorima učestvuju i predstavnici Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Poljske, kao i zvaničnici Evropske unije i NATO-a, dok se Džared Kušner uključio na daljinu.

Norveška vlada saopštila je da je Zelenski zatražio od Norveške i Finske da organizuju sastanak u okviru diplomatskih napora u trenutku koji je ocenjen kao kritičan za Ukrajinu.

Foto: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Poseta dolazi u trenutku ozbiljno pogoršanih odnosa između Kijeva i Vašingtona. Zelenski je prethodnih dana kritikovao kašnjenja u isporuci američkih sistema protivvazdušne odbrane, probleme sa razmenom podataka o ruskim raketnim napadima i ograničenja u korišćenju satelitskog sistema Staršild.

Tramp je istovremeno pojačao kritike na račun Zelenskog i poručio da bi Ukrajina možda trebalo da odredi drugu osobu koja bi vodila pregovore sa Rusijom. Sastanak u Oslu zato se posmatra i kao pokušaj da se obnovi politički dijalog Kijeva i Vašingtona i pronađe format za nastavak pregovora.