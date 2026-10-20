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Pariska javna tužiteljka Lor Beki danas je izjavila ;da je oko 300 ljudi izvedeno pred sudiju posle hapšenja i nereda na protestima proteklog vikenda širom Francuske.

"U policijski pritvor privedeno je 557 osoba, čije je slučajeve u početku obrađivalo Parisko javno tužilaštvo - gotovo 90 odsto su odrasle osobe", rekla je tužiteljka Bekio za radio RTL i dodala da sudije i dalje da obrađuju predmete uhapšenih u nedelju.

Na pitanje da li su privedeni aktivisti radikalne levice, prestupnici iz predgrađa koji su iskoristili priliku ili srednjoškolci, odgovorila je da na osnovu spiska koji ima i optužbi niko nije naveo nikakav politički motiv.

Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Ministar pravde Žerald Darmanen rekao je u ponedeljak da je izdao "instrukciju svim javnim tužilaštvima širom Francuske, zahtevajući da se ovi slučajevi prekvalifikuju u organizovani kriminal", čime bi policijsko zadržavanje moglo da se produži s 48 na 72 sata.

Tužiteljka Bekio je pozvala sve očevice koji možda imaju snimke nasilja da se "obrate najbližoj policijskoj stanici".

Kurir.rs/Beta

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