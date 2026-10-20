Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Izraelski tenkovi viđeni su kako manevrišu u blizini Kuneitre na jugu Sirije, dok Damask upozorava na pojačane izraelske upade i kršenje sirijskog suvereniteta.

Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova u nedelju je osudilo eskalaciju izraelskih upada u Kuneitru i susednu provinciju Daru, uz pojačanu aktivnost helikoptera, izviđačkih aviona i borbenih letelica iznad južne Sirije.

Damask: Kršenje suvereniteta

Ministarstvo je izraelske operacije opisalo kao "flagrantno kršenje" sirijskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, upozoravajući da kontinuirani upadi ugrožavaju bezbednost i stabilnost zemlje, ali i ometaju napore za obnovu i oporavak.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Damask je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme mere kako bi se zaustavila kršenja i izvršio pritisak na Izrael da poštuje međunarodno pravo i relevantne rezolucije Ujedinjenih nacija.

Izraelske snage izvode ponovljene upade na jug Sirije od pada Bašara el Asada u decembru 2024. godine, kada je Izrael saopštio da je sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine prestao da važi i rasporedio svoje snage u tampon-zoni.

Ujedinjene nacije, međutim, i dalje smatraju sporazum iz 1974. važećim. Mandat Posmatračkih snaga UN za razdvajanje produžen je do kraja 2026. godine, dok UN izraelsko prisustvo na sirijskoj strani zone razdvajanja smatra kršenjem postojećeg sporazuma.

Izraelske operacije od tada nisu ostale ograničene samo na tampon-zonu.

Sirijska opservatorija za ljudska prava saopštila je 20. oktobra da je u manje od 48 sati dokumentovala više od 13 izraelskih kopnenih i vazdušnih upada na području Kuneitre, Dare i ruralnog Damaska.