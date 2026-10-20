Džulijana Alisa Braun, 21-godišnjakinja sa Floride optužena za teško zlostavljanje i ubistvo mačke

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Mlada žena sa Floride optužena je da je ubila mačku iz komšiluka, a potom njene organe stavila u blender i popila ih.

Prema sudskom dokumentu do kojeg je došao The Independent, Džulijana Alisa Braun uhvatila je životinju u maju 2024. godine, dok je njena porodica bila na odmoru.

Dvadesetjednogodišnjakinja je najpre pokušala da ubije mačku tako što ju je stavila u belu kesu za smeće i pokušala da je udavi, a zatim ju je izbola kuhinjskim nožem, navodi se u dokumentu.

Kancelarija šerifa okruga Pasko razgovarala je sa Braun početkom ovog meseca nakon što je obavezni klinički prijavljivač obavestio policiju da je ona priznala ubistvo životinje.

"Optužena je priznala da je tokom nekoliko dana na različite načine pokušavala da ubije mačku", navodi se u dokumentu.

"Objasnila je da je mačka vrištala od bola, što ju je, prema njenim rečima, seksualno uzbudilo."

Džulijana Alisa Braun, 21-godišnjakinja sa Floride optužena za teško zlostavljanje i ubistvo mačke Foto: Pasco County Sheriff's Office

Telo sakrila u frižideru

Prema navodima iz dokumenta, Braun je na kraju uspela da udavi mačku u kupatilu. Nakon smrti životinje, telo je stavila u frižider kako bi ga sakrila od članova porodice.

"Optužena je priznala da je odrala mačku, izvadila njene organe, stavila ih u blender i popila ih", navodi se u dokumentu.

Braun je policajcima rekla i da je životinji odsekla glavu i da ju je čuvala nekoliko meseci tako što ju je konzervisala alkoholom.

Takođe je navodno rekla da često fantazira o ubijanju životinja i da takve misli ima još od treće godine života.

Kancelarija šerifa saopštila je da im je osumnjičena predala fotografije na kojima se vidi mačka živa, a zatim dva dana kasnije odrana, kao i nož za koji tvrdi da ga je koristila za ubistvo životinje.

Preti joj do pet godina zatvora

Braun je uhapšena 14. oktobra, pokazuju zatvorski podaci, i optužena je po jednoj tački za teško zlostavljanje životinje koje je izazvalo prekomeran bol ili smrt.

Kancelarija šerifa zatražila je da joj bude određen visok iznos kaucije "zbog povećane zabrinutosti za javnu bezbednost".

"Svestan sam da je okrutnost prema životinjama često prethodnica kod pojedinaca koji kasnije počine masovne napade ili ciljano nasilje nad ljudima", napisao je jedan od zamenika šerifa u dokumentu.

Prema zakonu Floride, teško zlostavljanje životinja predstavlja krivično delo trećeg stepena, za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora i novčana kazna do 10.000 dolara.

Osoba osuđena za ovo krivično delo može takođe biti obavezana da prođe program kontrole besa ili psihološko savetovanje.