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Italijanski Savet ministara usvojio je novi dekret - zakon o bezbednosti, posle nedavnih sukoba i pljački u Milanu i drugim gradovima.

Šta se uvodi:

* Novo krivično delo, „nasilno učešće u demonstracijama“. Meloni je to objasnila rečima: „Uvodi se novo krivično delo: nasilno učešće u demonstracijama.“ Ko u grupi od pet ili više ljudi na protestu baca kamenje, flaše ili upotrebi palice zaprećeno je do 5 godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra. Kazna je stroža ako je lice maskirano ili ako je nekog povredilo.

* Maloletnici od 14 do 18 godina postaju krivično odgovorni. Uvodi se pretpostavka da su krivično odgovorni, osim ako se ne dokaže suprotno.

* „Odloženi zatečeni čin“. Proširuje se hapšenje bez zaticanja na delu, na osnovu snimaka, za određena postojeća krivična dela kao i za novo KD “učešće na nasilnim demonstracijama”.

* Napadi na policiju na dužnosti gone se po službenoj dužnosti u svim slučajevima.