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Rusija želi da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp i poručio da i "Ukrajina mora da želi da se okonča rat".

"Želimo da Volodimir Zelenski sklopi dogovor. Voleo bih da vidim možemo li postići dogovor. Dali smo mnogo Ukrajini, a zauzvrat nismo dobili aposlutno ništa", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

On je ocenio da je Rusija u prednosti u toku rata.

"Rusija je velika mašina. Oni samo nastavljaju da napreduju. Zauzeli su veoma veliki deo teritorije", rekao je Tramp.

Tramp je rekao da je Zelenski pre dve godine mogao da postigne bolji sporazum.

"Moraće da napravi dogovor, jer ne mislim da će njegov narod više ovo tolerisati. Ukrajinci se već dugo bore. To su uglavnom mladi vojnici, stanovnici gradova koji su pogođeni. Ukrajina nema mnogo ljudi da vodi rat i vreme je da se postigne dogovor“, rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, Rusija stalno povećava teritoriju u Ukrajini koju kontroliše, a ukoliko Zelenski ne pristane na sporazum, i njega i Ukrajinu čekaju loše posledice.

Tramp je istakao da sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog nije neophodan za ukrajinsko rešenje.

„Ne moraju nužno biti u istoj prostoriji, mislim da dogovor mogu da postignu i na drugi način“, rekao je Tramp.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ranije danas, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se u Oslu sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom sa kojim je razmatrao predloge za različite formate prekida vatre, bezbednosne garancije za Ukrajinu i pitanja teritorija.

Zelenski je na konferenciji za novinare, nakon razgovora održanih uz učešće norveškog premijera Jonasa Gara Sterea i finskog predsednika Aleksandra Stuba, rekao da je Ukrajina spremna za pregovore i da je važno pokazati znake deeskalacije.

On je naveo da su sa američkom stranom razgovarane bezbednosne garancije za Ukrajinu, uključujući mogućnost primene člana 5 NATO-a i opciju "člana 5 lajt".

Prema njegovim rečima, dokument koji će Vitkof predati ruskoj strani sadrži različite vrste bezbednosnih garancija, a odgovor se očekuje u roku od jednog dana.

Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

Zelenski je ponovio da o teritorijalnim pitanjima mora da se razgovara na najvišem nivou i izrazio je spremnost za trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

"Nijedno pitanje o Ukrajini ne može da se razmatra bez Ukrajine", poručio je Zelenski i dodao da pregovori o budućnosti zemlje mogu da se vode samo uz njeno učešće.