SAVEZNICI DIGLI UZBUNU ZBOG RUSKIH HIBRIDNIH PRETNJI Ne prestaju sabotaže, dronovi i sajber napadi u Evropi! Sazvan hitan sastanak
- NATO i partneri sastali su se u Bukureštu zbog ruskih hibridnih pretnji, uključujući sabotaže, incidente sa dronovima i sajber napade širom Evrope.
- Glavna tema bila je zaštita kritične infrastrukture, posebno u energetici, uz jaču koordinaciju država članica, institucija i privatnog sektora.
Predstavnici članica i partnera NATO-a, Evropske unije i industrije sastali su se 15. i 16. oktobra u Bukureštu na godišnjem NATO simpozijumu o hibridnim pretnjama, gde su razgovarali o ruskim aktivnostima i načinima za dalje jačanje i koordinaciju odgovora Alijanse.
Kako je saopštio NATO, razgovori su održani u trenutku kada Rusija nastavlja sa, kako Alijansa navodi, neprijateljskim hibridnim aktivnostima širom teritorije savezničkih država, uključujući sabotaže, incidente sa bespilotnim letelicama i sajber napade.
NATO i njegove članice zbog toga nastavljaju da razvijaju mere za suprotstavljanje takvim pretnjama i povećanje otpornosti država članica.
Poseban fokus na kritičnoj infrastrukturi
Jedna od glavnih tema dvodnevnog skupa bila je zaštita kritične infrastrukture, posebno u energetskom sektoru.
Učesnici su razmenili iskustva i pouke iz nedavnih incidenata, kao i stavove o tome kako unaprediti koordinaciju između država članica i institucija NATO-a.
Razgovaralo se i o bližoj saradnji sa privatnim sektorom, koji upravlja značajnim delom infrastrukture i digitalnih sistema od ključnog značaja za funkcionisanje država članica.
Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Žan Šarl Elerman-Kingombe poručio je na otvaranju skupa da saveznici imaju sredstva i odlučnost potrebne za suprotstavljanje hibridnim pretnjama.
On je naglasio da ruske aktivnosti, prema stavu NATO-a, neće oslabiti jedinstvo saveznika, sposobnost Alijanse za odvraćanje i odbranu niti podršku koju članice pružaju Ukrajini.
Ukrajina i Moldavija podelile svoja iskustva
Na simpozijumu su učestvovali i predstavnici Evropske unije, Ukrajine i Republike Moldavije, koji su predstavili svoja iskustva i pristupe u suprotstavljanju hibridnim pretnjama.
Skup su zajednički organizovali NATO odeljenje za sajber i digitalnu transformaciju i Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, uz podršku rumunskog Ministarstva unutrašnjih poslova i Rumunske obaveštajne službe.
NATO navodi da je simpozijum deo širih napora Alijanse da poveća otpornost, spremnost i sposobnost odvraćanja od hibridnih aktivnosti.
Hibridne pretnje mogu obuhvatati kombinaciju sajber napada, sabotaža, dezinformacionih kampanja, ometanja kritične infrastrukture i drugih aktivnosti koje se sprovode ispod praga otvorenog vojnog sukoba.
(Kurir.rs/NATO.int Autor: A. Vulić)