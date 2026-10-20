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 Predstavnici članica i partnera NATO-a, Evropske unije i industrije sastali su se 15. i 16. oktobra u Bukureštu na godišnjem NATO simpozijumu o hibridnim pretnjama, gde su razgovarali o ruskim aktivnostima i načinima za dalje jačanje i koordinaciju odgovora Alijanse.

Kako je saopštio NATO, razgovori su održani u trenutku kada Rusija nastavlja sa, kako Alijansa navodi, neprijateljskim hibridnim aktivnostima širom teritorije savezničkih država, uključujući sabotaže, incidente sa bespilotnim letelicama i sajber napade.

NATO i njegove članice zbog toga nastavljaju da razvijaju mere za suprotstavljanje takvim pretnjama i povećanje otpornosti država članica.

Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poseban fokus na kritičnoj infrastrukturi

Jedna od glavnih tema dvodnevnog skupa bila je zaštita kritične infrastrukture, posebno u energetskom sektoru.

Učesnici su razmenili iskustva i pouke iz nedavnih incidenata, kao i stavove o tome kako unaprediti koordinaciju između država članica i institucija NATO-a.

Razgovaralo se i o bližoj saradnji sa privatnim sektorom, koji upravlja značajnim delom infrastrukture i digitalnih sistema od ključnog značaja za funkcionisanje država članica.

Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Žan Šarl Elerman-Kingombe poručio je na otvaranju skupa da saveznici imaju sredstva i odlučnost potrebne za suprotstavljanje hibridnim pretnjama.

On je naglasio da ruske aktivnosti, prema stavu NATO-a, neće oslabiti jedinstvo saveznika, sposobnost Alijanse za odvraćanje i odbranu niti podršku koju članice pružaju Ukrajini.

Ukrajina i Moldavija podelile svoja iskustva

Na simpozijumu su učestvovali i predstavnici Evropske unije, Ukrajine i Republike Moldavije, koji su predstavili svoja iskustva i pristupe u suprotstavljanju hibridnim pretnjama.

Skup su zajednički organizovali NATO odeljenje za sajber i digitalnu transformaciju i Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, uz podršku rumunskog Ministarstva unutrašnjih poslova i Rumunske obaveštajne službe.

NATO navodi da je simpozijum deo širih napora Alijanse da poveća otpornost, spremnost i sposobnost odvraćanja od hibridnih aktivnosti.

Hibridne pretnje mogu obuhvatati kombinaciju sajber napada, sabotaža, dezinformacionih kampanja, ometanja kritične infrastrukture i drugih aktivnosti koje se sprovode ispod praga otvorenog vojnog sukoba.

(Kurir.rs/NATO.int Autor: A. Vulić)

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