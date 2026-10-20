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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao o Stivenu Habardu, prvom Amerikancu za koga se zna da je osuđen u Rusiji zbog učešća kao plaćenik u borbama na strani Ukrajine.

"Samo budite uz mene... Ne želim da govorim o tome", rekao je Tramp povodom mogućeg dogovora o oslobađanju Habarda, koji je 2024. godine u Rusiji osuđen na skoro sedam godina zatvora, prenosi AP.

Potvrdio je da je administracija "usmerena" na njegov slučaj i dodao da je "vreme da se gospodin Habard vrati".

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov ranije danas, komentarišući medijske izveštaje o mogućem Habardovom oslobađanju, rekao je novinarima da nadležne ruske i američke agencije vode dijalog o oslobađanju zatvorenika.

(Kurir.rs/Tanjug)

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