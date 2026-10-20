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Policija u Parizu uvela je novi policijski času pojedinim delovima prestinice, koji će početi večeras u 23 časa i trajati do sutra u 06 časova ujutru, saopštila je danas policijska prefektura Pariza.

Ograničeni policijski čas uveden u glavnom gradu Francuske nakon nasilnih protesta prošlog vikenda biće na snazi i večeras, a mogao bi da ostane na snazi koliko god bude potrebno, saopštila je policijska prefektura Pariza na platformi Iks, prenosi televizija BFM.

Policijski čas traje od 23 časa uveče do 06 časova ujutru i uglavnom obuhvata područja oko Trga Republike i četvrti Le Al, u 1. arondismanu, u centru Pariza.

Francuske vlasti uvele su ju policijski čas za sve građane u pojedinim delovima Pariza, na Trgu Republike i u ulicama oko četvrti Le Al, u 1. arondismanu.

Mera je doneta nakon nereda koji u izbili tokom vikenda na marginama protesta održanih širom Francuske.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Neophodno je napraviti plan"

Gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar ocenio je juče da će se u Francuskoj dešavati nasilje, pljačke i paljenja javnih zgrada sve dok vlast ne bude dala politički odgovor na krizu.

On je tokom obraćanja okupljenim građanima ispred Gradske kuće kazao da je neophodno napraviti plan i razgovarati sa srednjoškolcima i studentima koji poslednjih nedelja protestuju širom zemlje tražeći veća ulaganja u obrazovni sistem, preneo je Figaro.

Talas masovnih protesta u Francuskoj

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.