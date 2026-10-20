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Ilon Mask je naredio usporavanje vojne službe Staršild, koja se oslanja na satelitsku mrežu Starlinkkoju koristi ukrajinska vojska, objavio je Volstrit žurnal.

Prema izvorima lista, ograničenje je uvedeno prošle nedelje i uticalo je na ukrajinske jurišne dronove i presretače koji se koriste za odbranu od ruskih dronova.

Terminali su gubili vezu brzinama većim od 160 kilometara na sat. To je problem za dronove koji moraju brzo da lete da bi presreli ruske avione ili izbegli odbranu. Ukrajinski zvaničnici su rekli da su ograničenja uvedena bez upozorenja i da su poremetila nekoliko vojnih misija.

Ograničenje dolazi posle spora oko ukrajinskih napada

Volstrit žurnal piše da su Mask i Tramp bili ljuti zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije dizela. Tramp je povezao napade sa visokim cenama energije.

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Prema izvorima lista, Mask i Tramp su razgovarali o ograničenju nakon što je postalo javno, a jedan od izvora tvrdi da su o tome razgovarali pre njegovog uvođenja.

Izveštaj je pokrenuo dodatna pitanja u Kijevu i zabunu unutar američke administracije oko toga ko je doneo odluku. Volstrit žurnal takođe navodi da je Bela kuća pokrenula neformalni pregled slučaja.

Mask i Tramp prebacuju krivicu

Tramp je negirao da je naredio ograničenje i rekao da ne misli da je Mask odgovoran za to.

S druge strane, Mask je na društvenoj mreži X napisao da je Staršild u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade i da ograničenja brzine i korišćenja određuju američka vojska i predsednik.