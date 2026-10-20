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Visoki zvaničnici NATO-a upozorili su ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi američki predsednik Donald Trampmogao da ugrozi isporuke američkog oružja Ukrajini u okviru programa PURL ukoliko se ne smanje tenzije u odnosima Vašingtona i Kijeva, objavio je danas Blumberg pozivajući se na izvore unutar Alijanse.

Prema navodima jednog od izvora, visoki zvaničnici NATO-a zabrinuti su da odnosi između Zelenskog i Trampa možda više ne mogu da budu popravljeni, što bi moglo da ugrozi sposobnost Ukrajine da se brani.

"Predstavnici NATO-a pozvali su Ukrajinu da pokuša da smanji tenzije u odnosima sa SAD. Ako Zelenski to ne učini, imajući u vidu Trampovu nepredvidivost, mogle bi da budu ugrožene i isporuke američkog oružja koje uglavnom finansiraju evropske zemlje u okviru programa PURL", rekao je zvaničnik Alijanse.

Prema rečima izvora, evropske zemlje iza kulisa pokušavaju da poprave odnose sa Trampovom administracijom.

Drugi izvor naveo je da za sada nema planova za putovanje evropskih zvaničnika u Vašington, iako su takve posete organizovane tokom ranijih sporova između Zelenskog i Trampa.

Do sukoba između Trampa i Zelenskog došlo je ranije ovog meseca kada je Tramp sklopio dogovor s ruskim predsednikom

Vladimitom Putinom o ruskom izvozu dizel goriva, kao i njegova odluka da suspenduje sankcije protiv ruskog energetskog sektora.

Tramp je u međuvremenu, u više navrata, pozvao i na izbore u Ukrajini, smenu Zelenskog kao i na hitno okončanje rata.