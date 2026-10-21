FRANCUSKI PREMIJER: "Raspoređivanje policije za nove demonstracije planirane za subotu biće masovno"
- Premijer Sebastijan Lekornu najavio je masovno raspoređivanje policije za nove demonstracije u Francuskoj, planirane za subotu 24. oktobar.
- Ministar unutrašnjih poslova već je dao uputstva prefekturama, a strategija bezbednosti biće preispitana zbog protesta i nasilja.
Premijer Francuske Sebastijan Lekornu izjavio je danas da će raspoređivanje policije "biti masovno" za nove demonstracije planirane za subotu, 24. oktobar, preneo je danas pariski list Mond.
"Raspoređivanje policije za nove demonstracije planirane za subotu biće masovno", rekao je Lekorni u parlamentu priznajući da je raspoređivanje 17. oktobra bilo "previše statično i nedovoljno mobilno".
"Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je već dao uputstva policijskim prefekturama", dodao je premijer Francuske.
Nunjez je u parlamentu rekao da će biti preispitana strategija u smislu broja pripadnika snaga bezbednosti, njihovog raspoređivanja i načina reagovanja.
Za sada nije potrevno uvođenje vanrednog stanja
Francuski ministar pravde Žerald Darmanen rekao je ranije danas da za sada nije potrevno uvođenje vanrednog stanja ali da se nastavlja policijski čas u osetljivim zonama gradova gde je tokom proteklog vikenda izbilo nasilje tokom protesta.
Darmanen je rekao da među privedenim demonstranata ima maloletnika od 13, 15 i 16 godina, ali najveći deo čine odrasli.
Francuski ministar pravde je dodao da među njima, ima imigranata koji imaju francusko državljanstvo, kao i stranaca.
(Kurir.rs/Beta)