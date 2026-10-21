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Premijer Francuske Sebastijan Lekornu izjavio je danas da će raspoređivanje policije "biti masovno" za nove demonstracije planirane za subotu, 24. oktobar, preneo je danas pariski list Mond.

"Raspoređivanje policije za nove demonstracije planirane za subotu biće masovno", rekao je Lekorni u parlamentu priznajući da je raspoređivanje 17. oktobra bilo "previše statično i nedovoljno mobilno".

"Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je već dao uputstva policijskim prefekturama", dodao je premijer Francuske.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Nunjez je u parlamentu rekao da će biti preispitana strategija u smislu broja pripadnika snaga bezbednosti, njihovog raspoređivanja i načina reagovanja.

Za sada nije potrevno uvođenje vanrednog stanja

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen rekao je ranije danas da za sada nije potrevno uvođenje vanrednog stanja ali da se nastavlja policijski čas u osetljivim zonama gradova gde je tokom proteklog vikenda izbilo nasilje tokom protesta.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Darmanen je rekao da među privedenim demonstranata ima maloletnika od 13, 15 i 16 godina, ali najveći deo čine odrasli.

Francuski ministar pravde je dodao da među njima, ima imigranata koji imaju francusko državljanstvo, kao i stranaca.