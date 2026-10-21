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Više hiljada demonstranata okupilo se danas ponovo na trgovima u Lisabonu i Portu, najavljujući nastavak protesta zbog sve dublje stambene krize u Portugalu, nekoliko sati nakon što je policija uklonila šatorska naselja i privela 55 osoba u portugalskom glavnom gradu.

Demonstranti su u Lisabonu odlučili da se vrate na trg Rosio i ponovo postave šatore, a protestima se pridružila i portugalska fado pevačica Ana Mora, koja je nastupila u znak podrške pokretu, preneo je Rojters.

Organizatori su saopštili da se na svakom od trgova okupilo više od 1.000 ljudi, dok policija nije iznela procenu broja učesnika.

Jedna od okupljenih rekla je za Rojters da se pridružila protestu na trgu Rosio kako bi pružila podršku generacijama koje se suočavaju sa naglim rastom troškova stanovanja.

"Ako se ljudi ne osećaju kao kod kuće, u svakom smislu te reči, ne mogu da nastave sa svojim životima. Dosta je bilo", rekla je ona.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Policija je nešto pre šest časova ujutru, nakon što je upozorila demonstrante da su šatorska naselja nezakonita, sprovela koordinisane akcije u oba grada.

Svih 55 privedenih kasnije je pušteno na slobodu, a trebalo bi da se pojave pred sudom u sredu.

Karla Valadao, portparolka protestnog kampa u Lisabonu, ocenila je da je policijska akcija bila "veoma agresivna".

Načelnik policije Seržio Soare izjavio je da je uklanjanje šatora sprovedeno "mirno, srazmerno i primereno, bez policijske intervencije usmerene na razbijanje okupljenih".

Portugal se suočava sa jednom od najtežih kriza pristupačnog stanovanja u Evropi.

Cene nekretnina više su nego udvostručene od 2017. godine, dok su zakupnine za nove ugovore o najmu gotovo udvostručene.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Kriza je najizraženija u velikim gradovima, gde postoji i nezadovoljstvo zbog prekomernog turizma i priliva takozvanih digitalnih nomada.

Demonstranti zahtevaju da vlada desnog centra povuče predlog zakona kojim bi se olakšalo iseljenje stanara i ukinula ograničenja zakupnina za nove ugovore.

Protesti su usledili nakon sličnih demonstracija zbog stanovanja u susednoj Španiji, a poklopili su se i sa nezadovoljstvom zbog rasta troškova života u zemljama poput Francuske, Belgije i Italije.