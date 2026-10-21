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Zamenik italijanske premijerke, ministar saobracaja i lider desničarske stranke Liga, Mateo Salvini, izjavio je večeras da ce 500 vojnika biti raspoređeno u Milanu nakon šokantnih nereda mladih koji su se tamo dogodili tokom vikenda.

Takođe je najavio ukidanje prava na državljanstvo za maloletnike koji učestvuju u neredima, nakon što je vlada u utorak usvojila novu uredbu o bezbednosti i maloletničkoj delikvenciji, prenosi Ansa.

"Od večeras je to zakon! Više vojnog osoblja za operaciju 'Bezbedne ulice' - sa 500 pripadnika koji su vec raspoređeni u Milanu - uvođenje mogucnosti naknadnog hapšenja na osnovu snimaka sa kamera, kao i proširenje ovlašcenja za oružane snage i organe reda", rekao je Salvini.

On je najavio da će vlasti u buducnosti takođe raditi na oduzimanju državljanstva i dozvola boravka punoletnim osobama koje počine krivična dela, kao i na sprečavanju maloletnika koji se bave prodajom droge, pljačkama ili aktima uništavanja imovine da ikada steknu državljanstvo.

- Ako učiniš nešto loše, snosiceš posledice. Jer neko ko razbije izlog ili napadne prodavca nije revolucionar — on je prosto budala - rekao je Salvini.

Gotovo 200 policajaca povređeno je tokom nereda u poslednjih nekoliko dana u Milanu, a pričinjena materijalna šteta procenjuje se na oko milion evra, izjavila je danas italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Savet ministara Italije odobrio je danas "Dekret o protestima", odnosno skup mera za borbu protiv nasilja na demonstracijama.

Kurir.rs/Tanjug

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