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Sjedinjene Američke Države neće napasti Iran ni u jednom trenutku pre međuizbora u SAD zakazanih za novembar, izjavila je danas zamenica sekretara za štampu Bele kuće Ana Keli.

U intervjuu za Al Džaziru, ona je ponovila tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da se Iran nalazi u lošem vojnom i ekonomskom stanju, i istakla da će blokada ostati na snazi u punom obimu.

Ona je dodala da "nafta kroz Ormuski moreuz nastavlja da teče u rekordnim količinama".

Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu je tokom razgovora sa Trampom prošle sedmice o mogućnosti obnove rata protiv Irana pre izbora u Izraelu i SAD naveo da Teheran navodno izvori "zabrinjavajuće poteze" u vezi sa sopstvenim nuklearnim programom.

Jedan američki zvaničnik rekao je za izraelsku televiziju da je Tramp više puta menjao stav o tom pitanju, navodeći da je Netanjahuu poručio da nastavi sa pripremama, ali da mu nije dao čvrsto obećanje da će napadi biti pokrenuti.

Najveću podršku obnovi opsežnih vojnih operacija protiv Irana u američkoj administraciji, prema navodima jednog američkog zvaničnika, pružaju ministar odbrane Pit Hegset i CENTCOM.

Većina Trampovih savetnika, međutim, zalaže se za nastavak sankcija i ekonomskog pritiska na Teheran.