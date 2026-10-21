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ZVANIČNIK IZ JUŽNOG SUDANA TVRDI DA JE SUDANSKA VOJSKA IZVELA NAPAD

ZVANIČNIK IZ JUŽNOG SUDANA TVRDI DA JE SUDANSKA VOJSKA IZVELA NAPAD

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Zvaničnici Južnog Sudana saopštili su da je vojska susednog Sudana izvela napad dronovima na pijacu u spornom regionu Abjej, ubivši više od 150 ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih napada u ratu koji se proširio preko granica dve zemlje.

NBC njuz podseća da je rat u Sudanu izbio u aprilu 2023. između vojske te zemlje i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), izazvavši humanitarnu krizu i uvukavši lokalne milicije i strane sile u sukob.

Prema južnosudanskih vlasti, napad na pijacu u Abjeju dogodio se juče oko podneva po lokalnom vremenu.

Johana Akol Ngor, vršilac dužnosti ministra informisanja u Abjeju, izjavio je za Rojters da je u međuvremenu broj žrtava skočio sa 73 na 153 stradalih.

Ovaj zvaničnik je kazao da je sudanska vojska odgovorna za napad, ali nije pružio dokaze za tu tvrdnju.

Portparol sudanskih oružanih snaga nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Rojters je dobio potvrdu od tri diplomatska izvora, humanitarnog radnika i stručnjaka za sukob u tom regionu koji su britanskoj agenciji rekli da je u napadu pogođeno skladište goriva na pijaci.

Diplomatski izvori su rekli da su RSF u prošlosti koristile ovo skladište za snabdevanje svojih trupa.

Portparol sudanskih pobunjenika nije odgovorio na zahtev za komentar.

1/5 Vidi galeriju Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Južni Sudan je proglasio nezavisnost od Sudana 2011. godine.

1/4 Vidi galeriju Deca vojnici u Sudanu Foto: bsky/Bellingcat, Wamodo / Alamy / Profimedia

Od tada, obe zemlje polažu pravo na bogati naftom Abjej, koji je pod zajedničkom upravom.

1/8 Vidi galeriju Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Taj region se graniči sa sudanskim regionom Kordofan, koji je postao epicentar borbi u sudanskom ratu.

Zvaničnici sudanske vojne vlade kazali su Rojtersu da su RSF aktivne u delovima Abjeja.

Ngor je negirao prisustvo RSF u Abjeju, a Rojters nije mogao da potvrdi ove tvrdnje.