NAKON SASTANKA SA ZELENSKIM U OSLU

NAKON SASTANKA SA ZELENSKIM U OSLU

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Stiv Vitkof, specijalni izaslanik Bele kuće, sleteo je u Sankt Peterburg gde će danas u rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina ponuditi šefu Kremlja direktne pregovore s američkim predsednikom Donaldom Trampom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u nastojanju da se obezbedi prekid vatre.

Ruska agencija Tas je objavila da je Vitkofa na aerodromu Pulkovo dočekao Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev.

Američki Politiko navodi da bi to bio prvi takav samit lidera tri zemlje od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Vitkofa na aerodromu Pulkovo dočekao Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev Foto: ТАСС / Zuma Press / Profimedia

Navodi se da je plan za organizovanje trojnog samita objavljen na sinoćnjoj konferenciji za novinare u Oslu, nakon razgovora Zelenskog i Vitkofa u norveškoj prestonici.

Kolona vozila sa Vitkofom i Dmitrijevim ide ka Sankt Peterburgu Foto: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

Norveški premijer Jonas Gar Stere, koji je bio domaćin razgovora, kazao je da će Vitkof otputovati u Rusiju i izneti predloge uslove za postizanje mira, uključujući ideju o samitu trojice lidera.

Razgovori Zelenskog u Oslu nakon tenzija sa Trampom

Sastanak u Oslu održan je nakon višednevnih povišenih tenzija između Ukrajine i američkog predsednika.

- Stiv Vitkof će odleteti u Sankt Peterburg gde će se sastati sa ruskim rukovodstvom i razmeniti ideje s ovog sastanka i predloge na kojima su radile evropske i američke kolege, a moguće i otvoriti put za sastanak na nivou lidera - rekao je Stere.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Politiko podseća da prethodni pokušaji da se Putin lično sastane sa Zelenskim nisu uspeli, a Kremlj je nedavno insistirao da takav sastanak može da bude održan samo u Moskvi.

Zelenski je na konferenciji za novinare u Oslu ocenio sastanke "pozitivno" i kazao da pitanja u vezi sa budućnošću ukrajinske teritorije mogu da razmatraju samo lideri, kao i da bi svako mirovno rešenje zahtevalo istinske bezbednosne garancije.

- Sporazum bi bio prihvatljiv samo ako je Ukrajina uključena u njegovo osmišljavanje - rekao je Zelenski.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Skaj njuz prenosi reči neimenovanog zvaničnika da je Ukrajina iznela nove predloge u razgovorima sa Vitkofom, ali nisu objavljeni detalji o tome šta su te nove ideje.

"Rusija ima neograničen broj ljudi, a Ukrajinci bez ruku i nogu"

Tramp je sinoć, nakon obraćanja Zelenskog u Oslu, ponovo izdvojio Ukrajinu, a ne Rusiju, kao zemlju od koje zavisi kraj rata.

On je u Beloj kući kazao da Ukrajina mora da "postigne dogovor" kako bi okončala rat.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Tramp je takođe rekao da bi Rusija "želela da se to (rat) završi".

- Ukrajina mora da želi da reši ovaj rat, Zelenski mora da želi da reši ovaj rat, a ako to ne učini, biće to veoma loša stvar- poručio je Tramp.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA