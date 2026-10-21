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Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da Pentagon nije izdao nalog za ograničavanje pristupa Ukrajine satelitskom komunikacionom sistemu Staršild, dok je televizija CBS njuz, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, objavila da je odluku o ograničenju usluge doneo vlasnik kompanije "SpejsEks" Ilon Mask.

- Nismo ništa povukli. Postoje uslovi korišćenja kojih je potrebno pridržavati se, a "SpejsEks" ima mogućnost da donosi takve odluke. Sa naše strane, ništa se nije promenilo. Nismo izdavali nikakve naloge - rekao je Hegset novinarima.

Prema navodima CBS njuza, Mask je pre donošenja odluke više puta razgovarao sa zvaničnicima američke administracije kako bi razjasnio stav predsednika SAD Donalda Trampa o korišćenju satelitske mreže u ratu u Ukrajini.

Satelitska usluga, koju ukrajinska vojska koristi za komunikaciju na bojnom polju i upravljanje dronovima, bila je značajno usporena prošle nedelje. Nije jasno na koji način je odluka sprovedena, a pojedini zvaničnici američke administracije navodno su bili iznenađeni ograničenjima.

1/9 Vidi galeriju - Foto: EPA Shawn Thew

Mask je ranije izjavio da američka vlada kontroliše pristup tehnologiji Staršild, koju "SpejsEks" ustupa Vašingtonu i njegovim partnerima.

- Sva ograničenja brzine ili korišćenja određuju američka vojska i, na kraju, predsednik SAD", napisao je Mask na društvenoj mreži X.

Tramp bi želeo da sazna ko je to naredio

Tramp je izjavio u ponedeljak da želi da sazna ko je naredio usporavanje usluge.

- Ne znam ko je to bio, ali želeo bih da saznam - rekao je Tramp.

Ukrajinski zvaničnici i vojnici rekli su za CBS njuz da su se njihove jedinice krajem prošle nedelje suočile sa iznenadnim problemima u radu sistema Staršild, uključujući prekide veze i usporavanje prenosa podataka, što je otežalo operacije dronovima koji se kreću velikom brzinom.

Prema navodima izvora u ukrajinskom Ministarstvu odbrane, ograničenja je jednostrano uveo "SpejsEks".

Standardni terminali Starlink imaju ograničenja pri korišćenju interneta u vozilima koja se kreću brže od oko 70 kilometara na čas, dok Staršild može da funkcioniše pri znatno većim brzinama.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Ukrajinski dronovi za napade na ciljeve na srednjim udaljenostima lete brzinom od 160 kilometara na čas ili više, a pojedine ukrajinske jedinice prijavile su prekide veze već pri brzinama od oko 90 kilometara na čas.

Prema proceni ukrajinskog operatera dronova i vojnog analitičara Dimka Žluktenka, problemi sa vezom mogli su da izazovu gubitke za Ukrajinu u vrednosti od više desetina miliona dolara.

Zelenski: Otežano presretanje Šahida

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ograničenja otežala korišćenje sistema Staršild za presretanje ruskih jurišnih dronova Šahid.

U utorak je saopštio da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarao o funkcionisanju sistema Starlink i Staršild, naglašavajući da je potrebno da se usluga obnovi.

Ograničenja su izazvala reakcije u američkom Kongresu, gde je grupa senatora iz obe stranke zatražila od internog nadzornog tela Ministarstva odbrane da ispita slučaj.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Republikanski kongresmen iz Ohaja Majk Tarner izjavio je da je potrebno utvrditi ko je odgovoran za odluku, upozorivši da su ljudski životi ugroženi.

Spor oko satelitskih komunikacija dodatno je zaoštrio odnose Vašingtona i Kijeva, koji su već opterećeni nesuglasicama u vezi sa vojnom pomoći i uslovima za okončanje rata, navodi američki TV kanal.

Tramp je poslednjih nedelja više puta kritikovao Zelenskog, tvrdeći da ukrajinski predsednik ne čini dovoljno kako bi se postigao mirovni sporazum.

Istovremeno, Kijev je upozorio na usporavanje isporuka presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane.

Američka administracija saopštila je da nije promenila politiku u vezi sa razmenom obaveštajnih podataka i podrškom koju evropske zemlje pružaju Ukrajini.