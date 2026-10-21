Ruski udar dronom u zgradu od 24 sprata u Kijevu, objavljeni snimci napada u okrugu Svjatošinski, gradonačelnik Kličko objavio da je izbio požar
NOVI NAPAD NA UKRAJINSKU PRESTONICU
DIREKTAN POGODAK U STAMBENU ZGRADU OD 24 SPRATA U KIJEVU! Ima mrtvih, prvi snimci ruskog udara u okrugu Svjatošinski, Kličko se hitno oglasio (FOTO, VIDEO)
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Stambena zgrada od 24 sprata pogođena je u ruskom napadu dronom u kijevskom okrugu Svjatošinski.
Ukrinform prenosi da je to na Telegramu objavio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
- Stambena zgrada od 24 sprata pogođena je u okrugu Svjatošinski u visini 20. sprata. Izbio je požar - napisao je Kličko.
Službe za hitne situacije glavnog grada Ukrajine upućene su na mesto napada.
Stambena zgrada od 24 sprata u Kijevu pogođena dronom Foto: Printscreen/X
Vojna uprava grada Kijeva izvestila je da je jedna osoba poginula, a još jedna ranjena.
Na društvenim mrežama pojavili se se snimci napada i požara koji je izbio u zgradi, uz tvrdnje da je stradalo dvoje ljudi.
Prethodno su se parkirani automobili zapalili u kijevskom okrugu Desnjanski nakon udara ruskog drona na tom području.
(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)
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