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Ministarstvo trgovine Kine izrazilo je u utorak snažno nezadovoljstvo i odlučno protivljenje najnovijoj odluci Sjedinjenih Američkih Država da savezne civilne agencije prestanu da koriste proizvode i usluge zasnovane na veštačkoj inteligenciji (VI) koje potiču od kineskih kompanija.

“Kina se zalaže za uravnotežen pristup razvoju i bezbednosti, s tim da i veštačka inteligencija mora ostati bezbedna i pod kontrolom. Kineske kompanije iz sektora veštačke inteligencije kontinuirano rade na pružanju bezbednih i pouzdanih usluga korisnicima širom sveta, uz poštovanje zakona zemalja u kojima posluju, zbog čega su stekle široko međunarodno priznanje“, izjavio je portparol Ministarstva trgovine.

On je istakao da su SAD preduzele diskriminatorne i restriktivne mere protiv kineskih kompanija iz sektora veštačke inteligencije, pozivajući se na takozvane razloge nacionalne bezbednosti. Prema njegovim rečima, taj potez predstavlja neopravdano proširivanje koncepta nacionalne bezbednosti i zloupotrebu administrativnih mera u cilju ograničavanja kineskih preduzeća.

“Takav postupak ozbiljno ugrožava legitimna prava i interese kineskih kompanija, narušava uslove za poštenu tržišnu konkurenciju i ometa normalnu poslovnu saradnju Kine i SAD-a u oblasti veštačke inteligencije”, rekao je portparol.

Portparol je takođe izrazio snažno protivljenje nedavno uvedenim američkim sankcijama kineskim kompanijama zbog navodne „krađe poslovnih tajni“, ocenivši da je reč o zlonamernom potezu kojim se ozbiljno narušavaju njihova legitimna prava i interesi.