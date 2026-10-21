KOREJSKO POLUOSTRVO NA IVICI EKSPLOZIJE! Drama na granici, Kim Džong Un naredio vojsci "brzu i odlučnu akciju": Pjongjang i Seul na korak do rata!
- Severna Koreja naložila je trupama na granici da preduzmu 'brzu i odlučnu akciju' ako južnokorejske snage ugroze njihovu bezbednost.
- Seul je ranije poručio da će kazniti svaku provokaciju Pjongjanga, dok tenzije rastu od aprila 2024. zbog utvrđivanja granice.
Severna Koreja naložila je svojim trupama na granici da preduzmu "brzu i odlučnu akciju" ukoliko južnokorejske snage ugroze njihovu bezbednost, preneli su danas severnokorejski državni mediji.
Taj potez je usledio dan nakon što je Seul saopštio da će odlučno kazniti svaku provokaciju Pjongjanga ukoliko Severna Koreja sprovede u delo pretnje o jačanju svog vojnog prisustva duž granice, prenela je agencija KCNA.
Maršal severnokorejske vojske Pak Jong Čon obišao je u utorak utvrđenja na granici sa Južnom Korejom u pratnji Kim Jo Džong, sestre lidera Kim Džong Una.
Tenzije između Severne i Južne Koreje porasle su otkako je Pjongjang u aprilu 2024. godine počeo da utvrđuje svoju granicu.
Ove dve zemlje su razdvojene demilitarizovanom zonom koja je uspostavljena kada je Korejski rat okončan primirjem 1953. godine.
(Kurir.rs/Tanjug)