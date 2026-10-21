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Severna Koreja naložila je svojim trupama na granici da preduzmu "brzu i odlučnu akciju" ukoliko južnokorejske snage ugroze njihovu bezbednost, preneli su danas severnokorejski državni mediji.

Taj potez je usledio dan nakon što je Seul saopštio da će odlučno kazniti svaku provokaciju Pjongjanga ukoliko Severna Koreja sprovede u delo pretnje o jačanju svog vojnog prisustva duž granice, prenela je agencija KCNA.

1/10 Vidi galeriju Severna i Južna Koreja granica Foto: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Maršal severnokorejske vojske Pak Jong Čon obišao je u utorak utvrđenja na granici sa Južnom Korejom u pratnji Kim Jo Džong, sestre lidera Kim Džong Una.

Tenzije između Severne i Južne Koreje porasle su otkako je Pjongjang u aprilu 2024. godine počeo da utvrđuje svoju granicu.

Ove dve zemlje su razdvojene demilitarizovanom zonom koja je uspostavljena kada je Korejski rat okončan primirjem 1953. godine.