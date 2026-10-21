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Izraelska vojska je počela da glasa na parlamentarnim izborima, na nešto manje od nedelju dana pre ostatka zemlje.

Tajms of Izrael navodi da je cilj ranog glasanja da se omogući trupama stacioniranim na udaljenim lokacijama i unutar neprijateljske teritorije da iskoriste biračko pravo.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da je oko 850 glasačkih mesta otvoreno širom zemlje i van granica Izraela.

Ta birališta će ostati otvorena do 27. oktobra, kada ostatak zemlje izlazi na glasanje.

Oko 3.000 vojnika, uglavnom mladih regruta, angažovano je kao osoblje na biračkim mesta, a za taj zadatak obučila ih je Centralna izborna komisija.

Navodi se da desetine hiljada vojnika imaju pravo da glasaju na ovim biračkim mestima.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Oko 25 odsto tih birališta je mobilno, kako bi se omogućilo i regrutima i rezervistima stacioniranim u teško dostupnim područjima da glasaju, uključujući 40 ispostava IDF u Pojasu Gaze, brojne vojne položaje u Libanu i devet ispostava u Siriji.

Mobilna biračka mesta će se kretati između jedinica prema unapred određenom rasporedu.

Njihovo osoblje će pratiti naoružani oficir zadužen za bezbednost, a glasačke kutije će ostati zaključane tokom transporta.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Vojnici takođe mogu glasati na civilnim biračkim mestima 27. oktobra.

Na terenu će se koristiti dvostruke koverte kako bi se njihova imena mogla proveriti u odnosu na njihovo matično biračko mesto i osigurati da svaki vojnik glasa samo jednom.